Elecciones en Colón: qué se definió en la reunión clave del Vignattismo

Tradición Sabalera se reunió para definir cargos para las elecciones en Colón. ¿Qué papel jugará José Vignatti? ¿Qué se piensa de Ezequiel Medrán?

El Vignattismo dio un paso firme de cara a las elecciones del 30 de noviembre. Este lunes por la noche, según informó Dale Dale Deportivo (Aire de Santa Fe, FM 91.1), se llevó a cabo una importante reunión de la agrupación Tradición Sabalera, en la que se terminó de delinear gran parte de la estructura política que competirá en los comicios de Colón .

La decisión más trascendente fue la confirmación de José Alonso como candidato a presidente, mientras que Gustavo Ingaramo ocupará el cargo de vicepresidente primero y Matías Vidoz el de vice segundo.

Un encuentro con tono optimista

La reunión fue calificada como “muy positiva” por los presentes. Tanto Alonso como José Vignatti —líder histórico del grupo— se mostraron muy involucrados y entusiasmados con el armado final de la lista, aunque no está definido aún si Vignatti ocupará algún cargo o se mantendrá al margen, respaldando desde fuera.

En el encuentro también se resolvió que Alejandro Bonazzola no podrá integrar la nómina, debido a que no cumple con la antigüedad estatutaria requerida. Ante esa baja, se trabaja en la incorporación de un empresario reconocido de la ciudad para reforzar el equipo de conducción.

Estructura en formación

Además, se confirmaron algunos de los nombres que acompañarán la fórmula principal:

Francisco Rivero será secretario de coordinación .

Carlos “Espartaco” Sandaza, responsable de relaciones públicas.

Aún restan definir cargos clave como el de tesorero y el responsable de prensa, algo que podría resolverse entre jueves y viernes, con la intención de cerrar la lista antes del lunes 10 de noviembre, fecha límite para la presentación oficial ante la Junta Electoral del club.

Alexis Ferrero acercó su proyecto deportivo

Uno de los puntos más relevantes del encuentro fue la presentación de una carpeta por parte de Alexis Ferrero, exjugador y referente del club, quien propuso su proyecto para ocupar el cargo de manager deportivo, función que será obligatoria a partir de la próxima temporada según el nuevo reglamento.

Ferrero ya cuenta con experiencia en ese rol, tras desempeñarse en Central Córdoba de Santiago del Estero y San Martín de Tucumán, lo que lo posiciona como una opción firme dentro del armado deportivo del espacio.

Reunión con Medrán y continuidad en análisis

Por otro lado, se confirmó que José Alonso mantuvo una charla con el entrenador Ezequiel Medrán, quien continuaría al frente del plantel profesional en caso de que Tradición Sabalera gane las elecciones. La idea del sector es darle continuidad al proyecto deportivo actual y evitar un nuevo cambio de dirección técnica que pueda derivar en conflictos contractuales.

Con la confirmación de la fórmula y los primeros nombres del equipo de trabajo, Tradición Sabalera busca consolidar su propuesta en el tramo final del armado electoral. El objetivo es llegar con una lista competitiva y ordenada antes del 10 de noviembre, mientras Colón se prepara para una elección clave que definirá su futuro institucional y deportivo.