Norberto Carosso asume como Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Santo Tomé

Será en en reemplazo de Federico Acuña, quien deja el cargo para asumir como Juez en el Juzgado de Distrito N°15.

4 de noviembre 2025 · 11:57hs
La Municipalidad de Santo Tomé informó que el doctor Norberto Carosso asume como Secretario de Gobierno en reemplazo del abogado Federico Acuña, quien deja el cargo para asumir como Juez en el Juzgado de Distrito N°15.

Norberto Carosso, es abogado y hasta el pasado mes de octubre se desempeñó como Director de Deportes.

Federico Acuña y Norberto Carosso son ambos personas de confianza del Intendente Miguel Weiss Ackerley.

