Uno Santa Fe | Santa Fe | alerta

Alerta de último momento por tormentas fuertes para este martes en Santa Fe

El Servicio Meteorológico lo lanzó en la mañana de este martes para el departamento La Capital de Santa Fe. Llega un sistema frontal de tormentas a la zona

4 de noviembre 2025 · 09:32hs
Alerta de último momento por tormentas fuertes para este martes en Santa Fe

José Busiemi

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó su pronóstico de tormentas fuertes con lluvias intensas y ráfagas para zonas de Santa Fe para la mañana de este martes. El alerta incluye en Santa Fe a los departamentos Belgrano, Castellanos, Garay, Iriondo, La Capital, Las Colonias, San Jerónimo, San Justo, San Lorenzo y San Martín.

tormenta

Además del aviso a corto plazo válido por pocas horas, el Servicio Meteorológico Nacional –SMN– informó que un sistema frontal llegará a partir de este martes y provocará inestabilidades durante toda la semana en distintas zonas del país, incluida Santa Fe.

En el caso de la provincia, incrmentaron las probabilidades de lluvias y tormentas aisladas este martes de tarde. No se esperan que sean fenómenos importantes, pero sí se aguarda elevada nubosidad y tiempo inestable. El vieto sur podría hacer descender levemente las temperaturas.

Recomendaciones ante el alerta meteorológico por lluvias y tormentas en la ciudad

La Municipalidad de Santa Fe recomienda a los vecinos no sacar a la vía pública objetos o residuos que puedan obstaculizar el normal escurrimiento del agua de lluvia.

También recomienda evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, no permanecer en zona de playas, cerca de ríos, lagunas o piletas.

Una vez finalizadas las precipitaciones, se sugiere realizar acciones de descacharrado en patios y jardines, vaciando o descartando recipientes donde pudiera haberse acumulado agua.

Para consultas o reclamos, los vecinos pueden comunicarse con el Sistema de Atención Ciudadana al 0800-777-5000.

alerta Santa Fe tormentas SMN
Noticias relacionadas
Santa Fe aprobó un protocolo IA para la administración pública

Santa Fe fija reglas para el uso de inteligencia artificial generativa en la administración pública

Recomendaciones descacharrado en el hogar

Ya son 13 los barrios de Santa Fe en los que se detectó la presencia del mosquito del dengue

martes inestable en la ciudad de santa fe: ¿llega la lluvia?

Martes inestable en la ciudad de Santa Fe: ¿llega la lluvia?

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este martes

Lo último

La dirigencia de Unión se encamina a adquirir el predio Casasol

La dirigencia de Unión se encamina a adquirir el predio Casasol

Paraná: cercado y sin salida, se entregó el santafesino acusado por la tentativa de femicidio contra su pareja

Paraná: cercado y sin salida, se entregó el santafesino acusado por la tentativa de femicidio contra su pareja

Colón volvió a perder en su segunda presentación como local

Colón volvió a perder en su segunda presentación como local

Último Momento
La dirigencia de Unión se encamina a adquirir el predio Casasol

La dirigencia de Unión se encamina a adquirir el predio Casasol

Paraná: cercado y sin salida, se entregó el santafesino acusado por la tentativa de femicidio contra su pareja

Paraná: cercado y sin salida, se entregó el santafesino acusado por la tentativa de femicidio contra su pareja

Colón volvió a perder en su segunda presentación como local

Colón volvió a perder en su segunda presentación como local

Jerónimo Domina y una posible reunión con el presidente de Unión Luis Spahn

Jerónimo Domina y una posible reunión con el presidente de Unión Luis Spahn

¿Cuándo se llevará a cabo la Asamblea en Colón?

¿Cuándo se llevará a cabo la Asamblea en Colón?

Ovación
Se confirmó la fecha para la edición 2026 de la Maratón Santa Fe-Coronda

Se confirmó la fecha para la edición 2026 de la Maratón Santa Fe-Coronda

Los Pumas tienen plantel para jugar la ventana de noviembre

Los Pumas tienen plantel para jugar la ventana de noviembre

El Nuevo Car Show Santafesino tuvo un exitoso paso por San Jorge

El Nuevo Car Show Santafesino tuvo un exitoso paso por San Jorge

Nicolás Galatro será el entrenador de la franquicia Capibaras XV

Nicolás Galatro será el entrenador de la franquicia Capibaras XV

Colón volvió a perder en su segunda presentación como local

Colón volvió a perder en su segunda presentación como local

Policiales
Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Gendarmería Argentina desbarató una organización narcocriminal que operaba entre Rosario y el Alto Valle de Río Negro

Gendarmería Argentina desbarató una organización narcocriminal que operaba entre Rosario y el Alto Valle de Río Negro

Escenario
Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos