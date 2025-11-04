Alerta de último momento por tormentas fuertes para este martes en Santa Fe

El Servicio Meteorológico lo lanzó en la mañana de este martes para el departamento La Capital de Santa Fe. Llega un sistema frontal de tormentas a la zona

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó su pronóstico de tormentas fuertes con lluvias intensas y ráfagas para zonas de Santa Fe para la mañana de este martes. El alerta incluye en Santa Fe a los departamentos Belgrano, Castellanos, Garay, Iriondo, La Capital, Las Colonias, San Jerónimo, San Justo, San Lorenzo y San Martín.

Además del aviso a corto plazo válido por pocas horas, el Servicio Meteorológico Nacional –SMN– informó que un sistema frontal llegará a partir de este martes y provocará inestabilidades durante toda la semana en distintas zonas del país, incluida Santa Fe.

En el caso de la provincia, incrmentaron las probabilidades de lluvias y tormentas aisladas este martes de tarde. No se esperan que sean fenómenos importantes, pero sí se aguarda elevada nubosidad y tiempo inestable. El vieto sur podría hacer descender levemente las temperaturas.

Recomendaciones ante el alerta meteorológico por lluvias y tormentas en la ciudad

La Municipalidad de Santa Fe recomienda a los vecinos no sacar a la vía pública objetos o residuos que puedan obstaculizar el normal escurrimiento del agua de lluvia.

También recomienda evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, no permanecer en zona de playas, cerca de ríos, lagunas o piletas.

Una vez finalizadas las precipitaciones, se sugiere realizar acciones de descacharrado en patios y jardines, vaciando o descartando recipientes donde pudiera haberse acumulado agua.

Para consultas o reclamos, los vecinos pueden comunicarse con el Sistema de Atención Ciudadana al 0800-777-5000.