Jerónimo Domina y una posible reunión con el presidente de Unión Luis Spahn

No se descarta que en los próximos días, Jerónimo Domina se reúna con el presidente de Unión Luis Spahn

El 31 de diciembre vence el contrato de Jerónimo Domina con Unión. Teniendo en cuenta que el jugador no aceptó la oferta de renovación por parte de la dirigencia, el delantero fue apartado y no es tenido en cuenta por Leonardo Madelón.

Durante todo este tiempo se vino especulando con la posibilidad de un acercamiento entre las partes para que Domina continúe en Unión, o en todo caso extender el vínculo y luego ser cedido o transferido a otro club.

El principal escollo entre el jugador y la dirigencia tenía que ver con Leandro Varino, representante de Domina, con el que el presidente Spahn había roto relaciones.

LEER MÁS: La buena noticia que recibió el DT de Unión Leonardo Madelón

Sin embargo, Varino no es más el representante de Domina lo que abre una puerta para llegar a un acuerdo. El jugador escucha propuestas tanto de clubes, como también para sumar una representación. Y en ese contexto no se descarta una charla con Spahn.

La información da cuenta de que el futbolista estaría esperando tener una reunión con el presidente de Unión en la que podrían activar las gestiones para llegar a un acuerdo.