Bioquímicos del departamento La Capital no cobrarán copagos pero piden a las obras sociales una suba de sus aranceles

"No se está cobrando ningún bono ni copago, sí estamos en conversaciones permanentes con los financiadores de obras sociales y prepagas para salir de esta coyuntura, buscando distintas alternativas. No hay dinero en la calle, la gente ya paga su cuota y al ir a cobrar todos un bono, como el médico, el fonoaudiólogo o el kinesiólogo, no da para más la situación. Somos prestadores de servicio, los que tienen los recursos son los financiadores, entonces debemos buscar alternativas para ver dónde podemos ahorrar y volcar los recursos necesarios para la salud de la población. Es la salud de la población, por lo tanto, también el Estado tiene que estar presente, mediar, no puede dejarlo liberado al azar. Si dejamos de prestar servicios o empezamos a cobrar todos adónde se va ir la gente, a la salud pública y esta no se halla en condiciones de recibir pacientes, así como así, teniendo obra social o prepaga", aclaró la titular de la sociedad.