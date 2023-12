Bioquímicos de Santa Fe en alerta: aumenta el precio de los insumos y prevén cierres de laboratorios

bioquimicos copagos obras sociales.jpg

"Más que faltante lo que falta es dinero, entonces al no haber dinero las empresas no arriesgan mucho a venderte. Hay algunas que nos conocen desde hace años te entregan la mercadería con un remito y muchas sin precios lo hicieron estos dos últimos meses. Para diciembre todavía no terminamos de arreglar alguna actualización, que está lejísimo de lo que necesitamos. Hoy, hacer una glucemia sale un poquito más que medio dólar, y cuando comprás no sabés si estás reponiendo el valor del reactivo, además de otros gastos, por eso se dice que estamos en una situación terminal", manifestó. Su reclamo, va en línea con la situación y el reclamo expuesto por la Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina.

El salario de los bioquímicos es otro de los puntos claves de esta crisis de salud: "El 80% de las obras sociales pagan a los 80, 90 y en el mejor los casos a 60 días, dos deben ser las excepciones. Cómo hacés, es complicadísimo. Desde hace cuatro o cinco meses reclamamos una mejora, las obras sociales y las prepagas te escuchan y estas últimas hasta noviembre respondieron al decreto del gobierno anterior, donde te daban 0,90% como máximo de un índice de actualización que publicaba Nación. Por lo tanto, es notorio el atraso en muchas obras sociales gremiales, es muy alto". Destacó que Iapos y otra prestadora de salud les pagó a término hasta noviembre.

Sobre Iapos, remarcó: "Esperamos que esta nueva gestión nos reciba y cumpla con pagar la diferencia entre lo que percibimos este mes y lo que arreglamos como actualización con la gestión anterior". Señaló que, por su cantidad de afiliados, la obra social aporta hasta 55% o 60% de la asistencia a los laboratorios, sobre todo en grandes ciudades, como Rosario y Santa Fe. Desde Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina revelaron que incluso pueden "llegar a cerrar los laboratorios".

Sostuvo que estos problemas económicos se agravan aún más en el interior: "Hay lugares donde se cobra un copago y en algunos casos una diferencia arancelaria, que es la que hay entre lo que te da la obra social y lo que vos proponés. Pero en las grandes ciudades, Santa Fe y Rosario, estamos tratando de negociar y negociar".

Contó que el sector estará atento al anuncio de desregulación de la economía de Milei y cómo repercutirá en las financiadoras de salud y los bolsillos de la gente: "Queremos mantener la fuente de trabajo. Qué puede pasar en una prepaga en donde hoy un matrimonio tiene que pagar $150.000 en una prepaga si quieren tener un servicio mediano. Qué va a pasar con esa gente ¿seguirá perteneciendo o se va a volcar a lo público? Tenemos propuestas que se basan en tres ejes, prestador, afiliado y la entidad financiera, pero para establecerlas nos tenemos que poner de acuerdo y que cada uno ceda lo que corresponda para un caso de emergencia como el que vamos a vivir. Hay ciertas cosas que no se pueden soslayar, como patologías y tratamientos, pero otras sí se pueden dejar para más adelante".

