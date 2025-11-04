Brahma se quedó sin ritmo: confundió la fecha del día de la cumbia santafesina y Cerveza Santa Fe respondió Cerveza Santa Fe compartió una imagen de Cacho Deicas sosteniendo un liso y con la leyenda “el Día de la Cumbia Santafesina es mañana. Si sos de Santa Fe, lo sabés”. 4 de noviembre 2025 · 20:30hs

Una confusión en redes sociales terminó generando una de las publicaciones más celebradas del día en Santa Fe. Este martes, Cervecería Brahma saludó por el Día de la Cumbia Santafesina, aunque la fecha real es mañana, miércoles 5 de noviembre.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cerveza Brahma (@cervezabrahma) Aprovechando el momento, Cervecería Santa Fe respondió con humor bien local: compartió una imagen de Cacho Deicas, voz emblemática de Los Palmeras, sosteniendo un liso y con la leyenda “El Día de la Cumbia Santafesina es mañana. Si sos de Santa Fe, lo sabés”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cerveza Santa Fe (@cervezasantafe) El posteo se volvió viral en pocas horas, cosechando aplausos y risas entre los usuarios. Muchos destacaron la ocurrencia y el toque santafesino de la respuesta, que combinó dos emblemas de la ciudad: la cumbia y la cerveza tirada.