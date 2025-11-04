Uno Santa Fe | Santa Fe | cumbia santafesina

Brahma se quedó sin ritmo: confundió la fecha del día de la cumbia santafesina y Cerveza Santa Fe respondió

Cerveza Santa Fe compartió una imagen de Cacho Deicas sosteniendo un liso y con la leyenda “el Día de la Cumbia Santafesina es mañana. Si sos de Santa Fe, lo sabés”.

4 de noviembre 2025 · 20:30hs
Brahma se quedó sin ritmo: confundió la fecha del día de la cumbia santafesina y Cerveza Santa Fe respondió

Una confusión en redes sociales terminó generando una de las publicaciones más celebradas del día en Santa Fe. Este martes, Cervecería Brahma saludó por el Día de la Cumbia Santafesina, aunque la fecha real es mañana, miércoles 5 de noviembre.

Aprovechando el momento, Cervecería Santa Fe respondió con humor bien local: compartió una imagen de Cacho Deicas, voz emblemática de Los Palmeras, sosteniendo un liso y con la leyenda “El Día de la Cumbia Santafesina es mañana. Si sos de Santa Fe, lo sabés”.

El posteo se volvió viral en pocas horas, cosechando aplausos y risas entre los usuarios. Muchos destacaron la ocurrencia y el toque santafesino de la respuesta, que combinó dos emblemas de la ciudad: la cumbia y la cerveza tirada.

