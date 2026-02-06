Un contingente de 30 brigadistas de Santa Fe trabaja en la localidad de Cholila, donde realiza ataque directo al fuego, apertura de cortafuegos y control de focos secundarios, en coordinación con autoridades chubutenses y el Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

Brigadistas santafesinos le hacen frente a los incendios forestales en Chubut con ataque directo y tareas de contención

Un contingente de 30 brigadistas de la provincia de Santa Fe continúa desplegado en la localidad de Cholila, en la provincia de Chubut , colaborando en el control de los incendios forestales que afectan a la región patagónica.

Desde el inicio de la semana, los equipos santafesinos desarrollan tareas de ataque directo al fuego, apertura y consolidación de cortafuegos y contención de focos secundarios , en un operativo coordinado con el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y las autoridades provinciales.

El personal trabaja dividido en tres cuadrillas, desplegadas en distintos frentes de intervención. Una de ellas opera de manera conjunta con brigadistas de Entre Ríos y con personal nacional, fortaleciendo el esquema de cooperación interjurisdiccional ante emergencias de gran magnitud.

Captura de Pantalla 2026-02-06 a la(s) 15.44.37

En ese marco, el director provincial de Gestión de Riesgos del Área Metropolitana Rosario, Carlos Dolce, destacó que “el trabajo se viene desarrollando de forma correcta” y remarcó el respaldo del Ejecutivo provincial. “El gobernador Maximiliano Pullaro ha puesto a disposición todos los recursos necesarios para que así sea, tanto en capacitación del personal como en equipamiento de primer nivel, no solo para el combate de incendios, sino también para la protección de nuestros brigadistas, que son lo más importante que tenemos”, afirmó.

Las tareas realizadas incluyeron el ataque directo a un frente activo, la apertura y fortalecimiento de cortafuegos en sectores estratégicos y el enfriamiento de zonas comprometidas, con apoyo de medios aéreos. Durante la jornada del jueves, marcada por temperaturas elevadas y mayor intensidad del viento, los equipos concentraron sus esfuerzos en la contención de un incendio de mayor magnitud, logrando frenar su avance hacia áreas no afectadas y evitar la pérdida de una superficie significativa de bosque nativo.

En paralelo, los brigadistas evaluaron rutas de evacuación y elaboraron un informe técnico sobre el estado del terreno, que servirá de base para planificar las próximas intervenciones. Todas las acciones se llevan adelante bajo la coordinación de las autoridades de Chubut.

Captura de Pantalla 2026-02-06 a la(s) 15.44.48

Este viernes, el contingente santafesino continúa operando en el mismo sector, combatiendo el foco principal asignado y monitoreando incendios secundarios que, de no ser controlados a tiempo, podrían poner en riesgo el trabajo ya realizado.

Cooperación interjurisdiccional

La delegación santafesina forma parte del esquema nacional de cooperación ante emergencias forestales, en el marco de los incendios que comenzaron a principios de enero y que ya afectaron unas 45.000 hectáreas en la Patagonia. El equipo está integrado por Bomberos Voluntarios, Bomberos Zapadores, la Brigada de Atención y Prevención de Emergencias (BAPE) y personal de la Secretaría de Protección Civil.

Captura de Pantalla 2026-02-06 a la(s) 15.44.59

El despliegue se concretó tras una solicitud formal de la Agencia Federal de Emergencias, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, ante la reactivación del fuego y la situación crítica en Chubut. Frente a este escenario, el gobernador Maximiliano Pullaro dispuso el envío de un contingente de brigadistas forestales certificados, que trabajará durante 12 días en Cholila, tras lo cual será relevado por otra brigada que permanece en estado de alerta en Santa Fe.