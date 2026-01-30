Uno Santa Fe | Santa Fe | brigadistas

Santa Fe envía 50 brigadistas a la Patagonia para reforzar el combate contra los incendios forestales

El contingente partirá entre viernes y sábado para sumarse a las tareas en el sur del país, donde el fuego ya arrasó decenas de miles de hectáreas. La provincia aportará personal especializado y se prevé una rotación periódica de los equipos.

30 de enero 2026 · 18:33hs
La provincia de Santa Fe se prepara para enviar un contingente de alrededor de 50 brigadistas especializados a la Patagonia, con el objetivo de reforzar el combate contra los incendios forestales que desde hace casi dos meses afectan a distintas zonas del sur argentino.

A través de la Secretaría de Protección Civil, se organizó el despliegue de personal que partirá entre viernes y sábado para colaborar en las tareas que se desarrollan en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, donde el fuego ya consumió más de 40 mil hectáreas de vegetación nativa y bosques implantados.

Brigadistas especializados y rotación de equipos

El grupo estará integrado por bomberos zapadores y bomberos voluntarios, todos con formación específica en combate de incendios forestales. Según explicó Andrés Lastorta, director general de Bomberos Zapadores de Santa Fe, el envío del contingente se está definiendo en estas horas.

“Se está armando una brigada para este fin de semana; esta noche o mañana estaría saliendo un contingente hacia el sur”, indicó el funcionario en declaraciones radiales. Además, adelantó que el esquema de trabajo prevé rotaciones cada diez días, para garantizar el recambio del personal y sostener el operativo en el tiempo.

Lastorta reconoció que el escenario sigue siendo complejo y expresó su expectativa de que las condiciones climáticas ayuden a frenar el avance del fuego. “Ojalá la madre naturaleza ayude y llueva, para que el trabajo pueda concluir antes”, señaló.

Emergencia Ígnea en la Patagonia

En paralelo, el Gobierno nacional declaró la Emergencia Ígnea mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para las provincias afectadas, ante la magnitud de los incendios forestales y los riesgos para la población y las infraestructuras.

El régimen de emergencia se activa en contextos de alto peligro de incendios y se apoya en el índice de riesgo, que se calcula diariamente con información oficial del Servicio Meteorológico Nacional. En este marco, rigen prohibiciones permanentes, independientemente del nivel del índice.

Entre ellas, se encuentra la prohibición absoluta de encender fuego en espacios públicos como playas, senderos, veredas y áreas similares, así como la realización de quemas de cualquier tipo, en cualquier lugar del territorio alcanzado por la emergencia.

Controles, denuncias y refuerzo económico

Desde los gobiernos locales se aclaró que, aun en los espacios eventualmente habilitados, no se otorgan permisos formales para hacer fuego. La función de los organismos competentes es realizar inspecciones y emitir recomendaciones técnicas, con el fin de reducir riesgos y mejorar las condiciones de seguridad.

Las denuncias por focos ígneos o incumplimientos deben realizarse a través de los canales oficiales, como el 103 de Protección Civil o los números específicos de cada provincia.

Además, el Ministerio de Seguridad Nacional dispuso un refuerzo económico destinado a fortalecer la capacidad operativa de los bomberos voluntarios en todo el país. La medida contempla la entrega de más de $100.800 millones, con una asignación individual para cada asociación y fondos específicos para las entidades de segundo grado provinciales.

Estos recursos estarán destinados a la compra de equipamiento, insumos operativos y elementos de protección personal, claves para enfrentar incendios de gran magnitud como los que actualmente afectan a la región patagónica.

brigadistas incendios Patagonia
