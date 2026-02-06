Lionel Verde vuelve a salir de Unión: ¿cuál es su nuevo destino futbolístico?

Lionel Verde, tras su paso por el fútbol de Rusia, vuelve a salir de Unión y jugará a préstamo en un equipo de una liga exótica.

Unión volvió a tomar decisiones en torno a la conformación de su plantel profesional y confirmó una nueva salida al exterior. Lionel Verde jugará a préstamo en el Baniyas SC de Emiratos Árabes Unidos, en una operación que incluye opción de compra y que se extenderá hasta el 30 de junio.

El movimiento no sólo responde a una cuestión deportiva, sino que también impacta en la planificación del mercado del club santafesino.

Un regreso que no estaba en los planes en Unión

Tras interrumpir su cesión en el CSKA Moscú, donde la falta de continuidad marcó su paso, estaba claro que el regreso de Verde a Unión no formaba parte del proyecto deportivo inmediato. El futbolista buscaba seguir su carrera fuera del país y encontrar el despegue que todavía no logró consolidar desde su irrupción en Primera División.

Lionel Verde Gol.jpg Lionel Verde tuvo una gran irrupción en Unión, pero llamativamente se fue a jugar a Rusia.

En ese contexto, la propuesta del fútbol emiratí apareció como una salida conveniente para ambas partes: el jugador suma una nueva oportunidad internacional y el club ordena su plantel.

Un paso corto por Rusia

La experiencia en el CSKA dejó números limitados. Verde disputó dos partidos en la Premier Liga y otros dos en la Copa de Rusia, con poco más de 180 minutos en cancha, una participación que no alcanzó para afianzarse en el equipo moscovita y derivó en la rescisión anticipada del préstamo.

Los números con la camiseta de Unión

En el Tatengue, Verde tuvo mayor presencia, aunque con altibajos en la continuidad. Durante la temporada 2025 jugó 12 partidos en el Torneo Apertura, con dos goles, además de sumar minutos en Copa Sudamericana, Copa Argentina y Clausura. En 2024 también alternó participaciones en la Liga Profesional y la Copa de la Liga, mostrando destellos de su potencial ofensivo.

Un cupo que se libera y reabre el mercado

Más allá del nombre propio, la salida de Verde le permite a Unión liberar un nuevo cupo extra, el tercero, luego de las partidas de Enzo Rubio y Franco Ratotti a Delfín de Ecuador. Una herramienta reglamentaria clave que le da margen a la dirigencia para seguir ajustando el plantel y evaluar incorporaciones en un mercado siempre dinámico.

LEER MÁS: El otro ingreso que tendrá Unión por la venta de Nardoni a Gremio

Así, Unión vuelve a mover fichas con un doble objetivo: ordenar el presente deportivo y mantener abierta una puerta económica a futuro, a la espera de que el préstamo pueda transformarse en una venta definitiva.