San Lorenzo también busca a José Neris libre y Colón no claudica

El uruguayo José Neris quiere irse, pero la forma es el tema sin solución. Colón defiende su patrimonio y busca un acuerdo coherente. San Lorenzo sondea

6 de febrero 2026 · 13:01hs
San Lorenzo también busca a José Neris libre y Colón no claudica

El futuro de José Neris sigue generando dolores de cabeza en Colón. Está claro que se irá, pero la manera es el tema y eso genera tensión. La dirigencia pretende recuperar la inversión, mientras el jugador y su representante, Sebastián Taborda, buscan una salida libre o con un monto mínimo. Así, no se hace.

Para que Neris pueda irse a préstamo, primero debería renovar su contrato, pero Taborda se niega. Días atrás, el agente del delantero presentó una propuesta para rescindir el año que le queda de vínculo (200.000 dólares), pero fue desestimada rápidamente por insuficiente.

San Lorenzo quiere también a Neris libre y Colón no cede

En medio de esta negociación trabada, apareció San Lorenzo como posible destino. Según pudo saber UNO Santa Fe, también busca incorporarlo preferentemente libre y espera que Colón defina la situación antes de avanzar en negociaciones.

Neris, un tema sin solución aún en Colón.

Por su parte, la dirigencia se mantiene firme: no piensa resignar patrimonio y busca una cifra coherente, ya sea por una venta o por una liberación pactada. Mientras tanto, Neris continúa entrenando apartado del plantel, dejando que la tensión se mantenga viva a través de su representante. Por ahora, el conflicto no se rompe y la solución sigue en el aire, con todos los actores midiendo pasos en una negociación que promete prolongarse.

