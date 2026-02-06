Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión en alerta: se enfrió la venta de Nardoni a Gremio

Diferencias entre Racing y Gremio frenaron una transferencia que parecía encaminada y beneficiosa para Unión por el pase de Juan Ignacio Nardoni.

6 de febrero 2026 · 18:25hs
Cuando todo parecía encaminado para que Juan Ignacio Nardoni continúe su carrera en el fútbol brasileño, la negociación entre Racing y Gremio entró en un punto muerto. Las trabas surgidas en las últimas horas no sólo generan incertidumbre en Avellaneda, sino que también impactan de lleno en Unión.

El conjunto de la Avenida aguardaba un ingreso millonario por conservar el 30% de los derechos económicos del mediocampista.

Un pase que pasó de cerrado a incierto

La operación estaba prácticamente acordada. Racing había aceptado una oferta cercana a los ocho millones de dólares, más variables por objetivos, y Nardoni se preparaba para viajar a Porto Alegre. Sin embargo, diferencias de último momento frenaron el traspaso y dejaron en suspenso una transferencia que parecía cuestión de horas.

Desde el entorno del jugador aseguran que Gremio habría modificado algunas condiciones contractuales, mientras que, a nivel dirigencial, apareció un nuevo foco de conflicto.

El punto que tensó la relación entre clubes

El principal desacuerdo gira en torno a la plusvalía futura del pase. Racing reclama conservar el 15% de los derechos económicos del futbolista, un resarcimiento habitual en este tipo de operaciones. El club brasileño, en cambio, no estaría dispuesto a ceder ese porcentaje, pese a que el jugador y su entorno ya habían aceptado ese esquema.

Esa diferencia, que hoy parece menor en lo formal, fue suficiente para detener la negociación y encender señales de alerta.

La mirada de Unión: expectativa y preocupación

En Santa Fe, la situación se sigue con atención. Unión es dueño del 30% del pase de Nardoni y, de concretarse la venta en los términos acordados, recibiría alrededor de 2,4 millones de dólares. Un monto significativo para la economía del club y para la planificación del semestre.

Nardoni-Racing.jpg
Racing y Gremio no se terminan de poner de acuerdo por Juan Ignacio Nardoni, de quien Unión tiene que recibir un monto muy importante.

Racing y Gremio no se terminan de poner de acuerdo por Juan Ignacio Nardoni, de quien Unión tiene que recibir un monto muy importante.

La demora obliga al Tatengue a recalcular tiempos e ingresos, ya que se trataba de un dinero prácticamente descontado dentro del presupuesto.

Racing ya piensa el escenario sin Nardoni

Más allá del desenlace de la operación, en Racing ya comenzaron a actuar como si la salida fuera un hecho. El cuerpo técnico de Gustavo Costas decidió no salir al mercado para buscar un reemplazante y apostar por reordenar el mediocampo con opciones internas, una señal clara del nuevo escenario que imaginan en Avellaneda.

Por ahora, el pase no está caído, pero sí congelado. Las partes confían en que las diferencias puedan resolverse en las próximas horas, aunque el margen de negociación se achica. Mientras tanto, Unión espera, sabiendo que el futuro inmediato de un jugador surgido de sus inferiores puede marcar un antes y un después en sus finanzas.

