"Lo único que pensamos es ser campeones con Colón y que vuelva a Primera"

Pier Barrios resumió el pensamiento que tiene los jugadores y el cuerpo técnico de Colón en la antesala al debut en el Torneo de la Primera Nacional

Ovación

Por Ovación

6 de febrero 2026 · 11:59hs
Fue uno de los primeros refuerzos en sumarse al plantel de Colón y rápidamente se convirtió en un referente. Debido a su experiencia y trayectoria, está claro que la llegada de Pier Barrios generó ilusión en los hinchas sabaleros.

El marcador central de 35 años es la voz de mando en el bloque defensivo de Colón y además cuenta con la ventaja de conocer y mucho al que será su compañero de zaga Federico Rasmussen.

En diálogo con Dale Dale Deportivo por Aire de Santa Fe 91.1, el defensor sabalero habló de las expectativas que tiene a nivel personal y colectivo de cara al inicio del Torneo de la Primera Nacional.

"Es inevitable sentir la ansiedad, pero sabemos que somos un equipo nuevo y estos días tenemos que aprovecharlos para seguir puliendo cosas. Creo que vamos a llegar de la mejor manera y eso es lo más importante. Cada jugador sabe que tiene la obligación de ascender. Vinimos con esa obligación y todos lo hemos entendido así", fueron sus primeras palabras.

Para luego continuar: "Sabemos que va a ser un torneo largo y duro. Va a haber momentos en los que las cosas no salgan como uno pretende y ahí es donde debe aparecer la personalidad de cada jugador. Entre todos tenemos que ir para adelante: el cuerpo técnico, los jugadores y la hinchada. Lo único que queremos es salir campeón y devolver a Colón al lugar que se merece".

Consultado por la llegada de Rasmussen, Barrios expresó: "En mi caso, con el Flaco (Rasmussen) nos conocemos pero no indica que seamos titulares. Es importante conocer al compañero, eso ayuda bastante. Sabemos cómo entendernos y hablarnos. Es una ventaja muy grande tener varias duplas en distintos sectores de la cancha".

"Hay que hacer hincapié en la parte humana. Tenemos jugadores con muchos partidos en Primera y con ascensos en el lomo. Eso es muy importante. Creo que la dirigencia ha hecho lo que tenía que hacer y ahora nos toca a nosotros demostrar por qué nos eligieron para jugar en Colón", aseguró el futbolista.

En otro tramo de la charla Barrios indicó: "Me gusta jugar en equipos grandes. La presión te hace sentir vivo, profesional, y saber que cada fin de semana tenés que salir a ganar. El que conoce un poquito de fútbol sabe lo que significa estar en este club. Sabemos que la cancha va a explotar y que el hincha está ansioso. Ojalá podamos hacer este camino de la mejor manera".

Por último dijo: "En un campeonato tan difícil como la Primera Nacional, el secreto va a estar en mantener la humildad. Juegue o no, para mí Fede (Lértora) es nuestro capitán. Es un símbolo y quien le dio una estrella al club. Nos apoyamos mucho en él y en los pibes de Colón para que nos transmitan a los que venimos de afuera lo que significa esta camiseta".

