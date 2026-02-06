Guillermo Barros Schelotto no esquivó la pregunta y priorizó a Vélez ante Boca

El DT de Vélez fue consultado sobre un eventual regreso a Boca y dejó una respuesta tajante, con el foco puesto en el presente y un partido clave en Liniers.

En la antesala de un duelo con fuerte carga emocional, Guillermo Barros Schelotto habló en conferencia de prensa y dejó definiciones claras. El entrenador de Vélez analizó el choque ante Boca, su actualidad como líder del grupo y fue categórico al responder sobre un posible retorno al club donde supo ser campeón.

Este domingo, desde las 22.15 , Vélez recibirá a Boca en el Estadio José Amalfitani por la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Apertura . El Fortín llega como líder, con siete puntos producto de dos triunfos y un empate , y buscará sostener su buen inicio ante un rival de peso.

En ese contexto, Barros Schelotto palpitó el partido con mesura, pero sin ocultar la relevancia del encuentro. “Lo único que pienso es tratar de que Vélez gane”, remarcó el Mellizo, dejando en claro dónde está puesta su atención.

La respuesta de Guillermo sobre un regreso a Boca

Consultado sobre la chance de volver a dirigir al Xeneize, club en el que fue campeón entre 2017 y 2018 y alcanzó la final de la Copa Libertadores, el DT fue directo y sin rodeos. “Que gane Vélez. Que juegue bien, sea superior al rival y mantenga la punta”, lanzó entre risas, evitando alimentar cualquier especulación. La frase no tardó en recorrer el ambiente del fútbol argentino y dejó en evidencia la postura del entrenador: el presente manda y hoy su prioridad absoluta es el equipo de Liniers.

En relación al once inicial, Barros Schelotto confirmó que la lesión ligamentaria de Jano Gordon obliga a repensar variantes, aunque descartó cambios profundos. “Mañana vamos a terminar de ratificar el equipo”, explicó, dejando abierta la posibilidad del ingreso de Joaquín García, quien volvió a jugar tras una larga inactividad y marcó un gol ante Talleres. “Ha mejorado la parte física y vamos a evaluar si está para los 90 minutos”, agregó el DT, que busca equilibrio sin perder intensidad.

El análisis del rival y la mirada competitiva

Guillermo también se refirió a Boca desde lo futbolístico, destacando nombres y virtudes del conjunto rival. “Estudiamos a Boca en lo colectivo e individual”, señaló, mencionando a jugadores de jerarquía y a juveniles que vienen de destacarse en Reserva. Sin dramatizar el contexto, dejó una reflexión final: “El impacto mediático de ganarle a Boca es distinto, pero el análisis global es el mismo que ante cualquier rival”.