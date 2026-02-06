Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón cierra otra semana con un Medrán que ya tendría todo claro para el debut

El plantel de Colón completa otra semana, donde el DT Ezequiel Medrán ultima detalles de la formación para iniciar la Primera Nacional ante Deportivo Madryn

6 de febrero 2026 · 09:16hs
Colón transita el tramo final de una extensa pretemporada y comienza a cerrar una nueva semana de trabajo con un panorama cada vez más claro de cara al debut en la Primera Nacional. El DT Ezequiel Medrán aprovecha los últimos días para pulir detalles para jugar frente a Deportivo Madryn.

Las tareas se desarrollaron con absoluta normalidad, con un plantel prácticamente completo y sin contratiempos físicos. La única pieza que podría sumarse es la de un volante creativo, aunque no representa una urgencia para el entrenador, que se muestra conforme con las alternativas actuales.

Las recientes incorporaciones del central Federico Rasmussen y del volante Agustín Toledo terminaron de reforzar esa sensación de conformidad en el DT, que observa una competencia interna saludable y respuestas positivas en cada línea. En ese contexto, uno que comenzó a ganar protagonismo es Conrado Ibarra, quien estaría rompiendo el molde al perfilarse como titular en la banda izquierda del mediocampo.

Ezequiel medrán

Medrán ya tendría la base de Colón

Ese movimiento táctico abriría la puerta para que Ignacio Lago se desempeñe como segundo delantero, en un esquema que podría mutar entre un 4-4-2 y un 4-2-3-1, según las características del rival y el desarrollo de los partidos. En la práctica realizada en el estadio, los 11 fueron: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Julián Marcioni, Matías Muñoz, Ignacio Antonio y Conrado Ibarra; Ignacio Lago y Alan Bonansea.

Además, el cuerpo técnico no logró organizar un encuentro amistoso, por lo que la instancia más dura de la preparación ya quedó atrás. Con el debut cada vez más cerca, en Colón se respira calma y la sensación de que el plan de Medrán empieza a tomar forma.

