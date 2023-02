Brilloni le respondió a Fréderic: "La sangre de los policías no puede ser regada con tanta liviandad"

La ex ministra de Seguridad de Nación, Sabina Fréderic, manifestó que el problema de violencia e inseguridad de Rosario responde a un mal funcionamiento de la policía provincial a quienes trató de "una banda más". El actual ministro de Seguridad de Santa Fe Claudio Brilloni no solo negó eso sino que además pidió que se cuide a las fuerzas.

Y si bien admitió que hay "funcionarios que deben corregir sus actitudes y que la decisión política es que policía que comete un delito no es un policía sino un delincuente y tiene que ir preso", también aseguró que son casos aislados y no todos como se cree.

Embed SANTA FE | Trapitos y motos, temas candentes en la ciudad de Santa Fe que predominaron en la reunión entre Jaton y Brilloni https://t.co/3MtgzJ8ka9 — UNO Santa Fe (@unosantafe) February 15, 2023

Más allá de esos errores que han cometido integrantes de las fuerzas policiales de la provincia, Brilloni hizo fuerte hincapié en los efectivos que "han arriesgado y arriesgan su vida".

En este sentido, pidió que a la hora de opinar sobre el accionar policial se haga con responsabilidad y no con tanto desenfreno: "La sangre de los policías no puede ser regada fácilmente para que con tanta liviandad se diga que ellos no cumplen con su trabajo. Cumplen con su trabajo y lo hacen de manera denodada; tenemos una policía que está a la altura de las circunstancias", declaró.

Además, el ministro de Seguridad respondió sobre las opiniones y reclamos de algunos dirigentes que reclamaron intervención federal en la provincia de Santa Fe por los reiterados casos de violencia e inseguridad que se viven en Rosario. "Son consideraciones que la verdad para mi están fuera de contexto. Las autoridades institucionales de toda la provincia en todos los ámbitos están cumpliendo su trabajo de manera responsable y con vocación de servicio", cerró Brilloni.