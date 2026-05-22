Más de 66 mil docentes y asistentes escolares cobrarán el incentivo de Asistencia Perfecta en Santa Fe

El Gobierno provincial destinará más de $8.000 millones al pago del programa correspondiente a abril. El beneficio alcanza a trabajadores de escuelas públicas y privadas que no tuvieron faltas o registraron solo una inasistencia.

La provincia le descontará el día a los docentes que participen del paro

El Gobierno de Santa Fe abonará la próxima semana una nueva liquidación del programa Asistencia Perfecta, el incentivo económico destinado a docentes y asistentes escolares que mantienen regularidad en la concurrencia a sus lugares de trabajo.

Según informó la Provincia, serán 66.371 trabajadores del sistema educativo los que percibirán el beneficio correspondiente al mes de abril. El pago estará acreditado el martes 26 de mayo, aunque los montos podrán visualizarse a través de homebanking desde este sábado 23.

La inversión total destinada al programa asciende a $8.098 millones, en el marco de una política impulsada por la gestión provincial para reducir el ausentismo en las escuelas y fortalecer la continuidad pedagógica en las aulas.

Asistencia Perfecta: casi 75.000 docentes cobran el premio por febrero

Del total de beneficiarios, 59.700 docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares no registraron ninguna inasistencia durante abril, mientras que otros 6.671 tuvieron solo una falta en ese período.

En cuanto a los montos, un docente con cargo directivo o de supervisión que no haya tenido ausencias cobrará $210.156, mientras que un docente de hasta 352 puntos percibirá $105.077. En el caso de quienes se desempeñan bajo el sistema de jornada completa, el incentivo alcanzará los $157.618.

Además, se abonarán $8.758 por hora cátedra de nivel superior y $7.007 por hora cátedra de otros niveles para quienes mantuvieron asistencia perfecta.

Por otro lado, aquellos trabajadores que registraron una sola inasistencia durante abril percibirán montos reducidos. En esos casos, el beneficio será de $105.078 para cargos directivos y de supervisión, $52.539 para docentes de hasta 352 puntos y $78.809 para jornada completa. También se pagarán $4.379 por hora cátedra de nivel superior y $3.503 para otros niveles.

Asistencia Perfecta fue implementado por el Gobierno provincial como un esquema de incentivo económico mensual y trimestral destinado a premiar la asistencia regular del personal educativo.

Desde la Provincia sostienen que la iniciativa surgió como una herramienta para disminuir los niveles de ausentismo registrados en el sistema educativo y garantizar una mayor continuidad de las clases.