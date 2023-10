Brilloni se reunió con taxistas y acordaron nuevos operativos de control y prevención en "puntos calientes"

El gobierno informó que se planificaron en conjunto nuevos operativos de control y prevención según los nuevos "puntos calientes" y la mutación del delito.

Al respecto el ministro explicó que "sabemos que los trabajadores del sector están preocupados y por eso juntos evaluamos nuevas tácticas de prevención y controles dinámicos y fijos en determinados puntos que los trabajadores nos señalaron como habituales para este tipo de hechos delictivos".

"Estos encuentros son muy importantes para conocer el mapa delictivo y planificar las acciones más pertinentes para evitar nuevos hechos. La policía reforzará los controles dinámicos y extenderá las zonas de patrullaje a los barrios que hoy nos indicaron. También nos comprometimos a juntarnos de nuevo en 15 días para la evaluar la situación y corregir lo que sea necesario", finalizó el Ministro Brilloni.

Autoconvocados piden por mamparas

Los taxistas volvieron a pedir por la mampara antivandálica, asegurando que de esta forma se podría haber prevenido el hecho.

"Estamos cansados, hace bastante pedimos seguridad. Estamos con bronca. La mampara antivandálica habría evitado el hecho, por el grosor que presenta la bala no llega. No hubo ninguna novedad de los concejales, que nos dicen, nos prometen, pero pasan dos semanas y nada más", expresó Germán, compañero del taxista baleado.

El trabajador hizo referencia a la nota presentada por remiseros y taxistas autoconvocados en el Concejo Municipal a mediados de año, insistiendo por dispositivos como la mampara o el asiento antivandálico. Si bien se pidieron preferencias para que el documento sea tratado prioritariamente en comisiones, UNO Santa Fe pudo averiguar que no se avanzó en la confección del expediente necesario para su tratamiento. De esta forma, la iniciativa sigue "durmiendo" en el Concejo Municipal.

Cabe recordar que el Concejo ya aprobó un proyecto de ordenanza similar en 2017, pero que el ejecutivo local vetó en su momento. Su argumento fue que la utilización de mamparas (en ese entonces no se trataba de asientos antivandálicos) no estaba contemplada en las normas con las que se homologa y autoriza a los vehículos que circulan en el país. También adujo que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) no había realizado ensayos que den el visto bueno para su uso.