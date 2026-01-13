La Provincia busca vacunar a 22.000 embarazadas para proteger a madres y prevenir bronquiolitis y neumonía en recién nacidos

La Provincia avanza con la inmunización contra el virus sincicial respiratorio (VSR) destinada a embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación, una estrategia clave para proteger a los bebés durante los primeros meses de vida y reducir internaciones en invierno.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe , a través del Ministerio de Salud , avanza en la ciudad capital con la campaña de vacunación contra el virus sincicial respiratorio (VSR) , dirigida a embarazadas que cursan entre las semanas 32 y 36, con seis días, de gestación . La inmunización resulta fundamental para prevenir bronquiolitis y neumonía en lactantes , dos de las principales causas de consultas e internaciones pediátricas durante la temporada invernal.

La estrategia fue presentada por la secretaria de Salud provincial, Andrea Uboldi , en una actividad desarrollada en el Centro de Salud Gustavo D’Ascenzo , ubicado en Ayacucho 5821, en la ciudad de Santa Fe, en el marco del inicio de la inmunización a nivel nacional. El objetivo central es favorecer la transferencia de anticuerpos de la madre al bebé , brindándole protección desde el nacimiento.

Desde la cartera sanitaria destacaron que, en la provincia, la aplicación de esta vacuna se realiza bajo un abordaje de cuidado integral, que no solo contempla la inmunización sino también controles de salud y acciones preventivas, como la concientización sobre el dengue.

Comienza en Santa Fe la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio para embarazadas: por qué se aplica en enero

Durante la jornada, se llevó adelante un taller con embarazadas, donde se verificaron carnets de vacunación y se entregaron preservativos, repelentes elaborados por el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) y material informativo sobre el cuidado durante el embarazo.

En ese contexto, Uboldi explicó que “esta vacuna protege a la mamá, pero tiene como valor agregado proteger al bebé”, al transferirle defensas en un período clave. “El VSR es el principal causante de la bronquiolitis, una enfermedad que genera dificultades respiratorias en los más pequeños y una alta demanda de consultas e internaciones. Todo esto se logró reducir en más de un 70 % a partir de la vacunación durante el embarazo”, remarcó.

La funcionaria precisó además que todas las embarazadas que se encuentren dentro del período indicado pueden acceder a la vacuna en cualquier centro de salud de la provincia, independientemente de si se atienden en el sistema público o privado, o si no pertenecen al efector donde se aplica la dosis.

La campaña se enmarca en una política de fortalecimiento del control del embarazo. En ese sentido, Uboldi subrayó la importancia de que las mujeres gestantes establezcan un vínculo sostenido con su centro de salud, ya que la concurrencia periódica a los controles permite realizar estudios, ecografías e identificar posibles embarazos de riesgo. Como parte de este acompañamiento, se entrega una bolsa con información, preservativos para prevenir infecciones como la sífilis, un repelente por trimestre —teniendo en cuenta las mayores complicaciones que puede generar el dengue en embarazadas— y un código QR con datos del hospital de referencia, en este caso el Hospital Iturraspe, para facilitar consultas y derivaciones.

Población alcanzada

En cuanto al alcance de la campaña, la secretaria de Salud detalló que el universo estimado es de unas 22.000 mujeres embarazadas en la provincia. Aproximadamente, el 50 % se atiende en el sistema público y el otro 50 % en el privado, aunque la mayoría concurre al sector público para vacunarse. “Nuestro objetivo es llegar a la totalidad de ese universo. El año pasado logramos una cobertura del 80 %, un porcentaje muy alto”, destacó.

Dengue: se activó un protocolo de bloqueo en Bº Sur por un caso sospechoso que finalmente resultó negativo

Finalmente, Uboldi señaló que también se impulsan acciones dirigidas a las parejas, con el fin de prevenir infecciones de transmisión sexual. “Es importante que concurran juntos, porque podemos ofrecer estudios de VIH y sífilis, consejería sobre el uso correcto del preservativo y detectar problemas de salud que puedan afectar directa o indirectamente al embarazo”, explicó.

Una vacuna clave antes del invierno

La decisión de iniciar la vacunación en el mes de enero apunta a garantizar que los recién nacidos estén protegidos antes de la temporada invernal, cuando aumenta la circulación del VSR. Al tratarse de una vacuna incorporada al Calendario Nacional de Vacunación, su aplicación es gratuita, no requiere orden médica y solo se debe presentar el certificado que acredite la semana de gestación.

Con esta estrategia, el Gobierno provincial busca consolidar la inmunización como parte de una política de atención primaria, con acompañamiento integral a las personas gestantes en todo el territorio santafesino.