Bullrich afirmó que se comunicó con la fiscal Vranicich para que haya "consecuencias" para los menores acusados de matar a Jeremías

Tras reunirse con la familia de Jeremías Monzón, la senadora nacional Patricia Bullrich confirmó gestiones ante la Justicia santafesina y defendió el impulso de una nueva ley penal juvenil. Reconoció que la norma no será retroactiva, pero aseguró que el caso debe dejar consecuencias y marcar un punto de inflexión.

30 de enero 2026 · 15:27hs
La senadora nacional y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se refirió al crimen de Jeremías Monzón y confirmó que mantiene contacto con la fiscal general de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, con el objetivo de que los menores acusados no queden sin ningún tipo de consecuencia.

“Hablamos con abogados y con la fiscal general Vranicich para que haya algunas consecuencias y no sea como si nada hubiera pasado”, afirmó.

Bullrich sostuvo que el caso expuso con crudeza una problemática que el Estado arrastra desde hace décadas. “No podemos seguir teniendo ‘Jeremías’ asesinados por otros menores, menores matados por menores o menores que matan y vuelven a su casa como si no hubiera pasado nada”, afirmó, y explicó que el Gobierno decidió reactivar el proyecto de ley penal juvenil para que el debate llegue a toda la sociedad.

El impulso a la ley penal juvenil

Según explicó, el proyecto se trabajará durante febrero en la Cámara de Diputados, luego de no haber avanzado durante el año pasado pese al trabajo previo de legisladores como Rodríguez Machado, de Córdoba. “El Congreso se complicó y lamentablemente no avanzó, pero ahora venimos con todo: lo vamos a tratar y va a ser ley en el corto plazo”, aseguró.

Bullrich remarcó que la iniciativa no surge como reacción a un caso puntual, sino de una convicción sostenida en el tiempo. “Hace más de 20 años que venimos trabajando en esto. Este gobierno tuvo la decisión de mandar el proyecto y de impulsarlo, pero muchas veces la política decide por la política y no por lo que necesita la sociedad”, señaló.

El caso Jeremías y el límite de la ley

La senadora fue clara al reconocer que la ley penal no es retroactiva y que, por lo tanto, no podrá aplicarse al caso de Jeremías. Sin embargo, indicó que ya hubo gestiones concretas para evitar que el crimen quede sin respuesta.

En ese marco, Bullrich destacó el rol de Romina, la madre de Jeremías, quien la acompañó durante la presentación pública. “Yo sé que esto no le va a traer la justicia que necesitaría Jere, pero ella sabe que esto va a dejar un legado”, expresó.

Para Bullrich, el crimen debe convertirse en un punto de inflexión social. “Ese legado tiene que interpelar a todo el país para que eduquemos mejor a nuestros chicos, para que alertemos cuando hay acciones de violencia y para que actuemos antes”, sostuvo.

Además, destacó la fortaleza de la familia y el mensaje de la madre de la víctima. “Ella es creyente y sabe que tenemos que trabajar para que no haya chicos asesinos y violentos”, concluyó.

