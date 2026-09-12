Cabaña Leiva y El Sabalito: repararon 117 cuadras y mejoraron la transitabilidad en el norte de la ciudad

La Municipalidad de Santa Fe completó los trabajos en 117 cuadras de ambos barrios del norte de la ciudad y sumó intervenciones en Santa Marta y Los Polígonos. El programa Santa Fe Barrio ya supera los $5.200 millones de inversión.

Cabaña Leiva y El Sabalito. La Municipalidad de Santa Fe reparó 117 cuadras en ambos barrios, mejorando la transitabilidad y el acceso a servicios.

La Municipalidad de Santa Fe finalizó los trabajos de estabilización de suelo y colocación de material granular en 117 cuadras de los barrios Cabaña Leiva y El Sabalito , en el marco del programa Santa Fe Barrio.

La intervención tiene como objetivo mejorar la transitabilidad peatonal y vehicular y garantizar el acceso de los servicios esenciales a sectores que históricamente presentaron dificultades por el estado de las calles de tierra.

Entre esos servicios se encuentra la recolección de residuos domiciliarios, que en jornadas de lluvia muchas veces debía interrumpirse debido a las condiciones de las calles.

Además de las obras realizadas en Cabaña Leiva y El Sabalito, el Municipio completó intervenciones en Santa Marta y Los Polígonos, donde se mejoraron otras 50 cuadras en total.

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Una mejora que se siente después de la lluvia

La colocación del estabilizado pétreo permite mejorar las condiciones de circulación y reducir los inconvenientes que generan las precipitaciones sobre las calles de tierra.

La directora de Políticas de Cercanía y Participación Ciudadana del Municipio, Eugenia Rico, recorrió las últimas cuadras intervenidas junto a vecinos y destacó el impacto que tiene la obra sobre la vida cotidiana.

“Los vecinos comprenden la importancia que genera el estabilizado pétreo por lo que permite la accesibilidad, no solamente en cuanto a la salida y entrada de autos, sino también por ciertas dificultades de movilidad en cuanto a discapacidades. Es una intervención significativa para ellos”, expresó.

Rico también remarcó que el mejoramiento permite recuperar servicios que se veían afectados por el mal estado de las arterias.

“Hay sectores donde el servicio de recolección de residuos no podía pasar por ciertas dificultades, y estas tareas permiten que la empresa pueda acceder”, agregó.

El testimonio de los vecinos de El Sabalito

Los habitantes de los barrios beneficiados destacaron especialmente la posibilidad de contar con calles transitables durante los días de lluvia.

Alcides Ríos, vecino de El Sabalito, aseguró que la obra permitirá mejorar de manera concreta el funcionamiento de los servicios.

“Ahora el recolector va a poder pasar todos los días, porque cuando llovía estábamos una semana sin servicio por el mal estado de las calles. Era un socavón tras otro”, contó.

Ríos, quien vive en el barrio desde hace 40 años, consideró que la intervención representa un cambio significativo.

“Es la primera vez que hay un mejorado total”, sostuvo.

También planteó la necesidad de que los propios vecinos colaboren con el mantenimiento de las calles.

“Va a ayudar a los vecinos para que circulen. Esperemos que cuiden el estabilizado pétreo y la limpieza también. Tenemos que comprometernos todos, porque si no, no hay mejora que valga”, expresó.

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Casi 2.000 cuadras intervenidas

Con las nuevas obras, el programa Santa Fe Barrio continúa ampliando su alcance sobre calles de tierra de distintos sectores de la capital provincial.

Actualmente, son casi 2.000 las cuadras mejoradas mediante este tipo de intervenciones.

Entre los sectores que ya recibieron trabajos se encuentran Loyola, con 175 cuadras; Nuevo Horizonte y Entrada Norte, con 124; Nueva Pompeya, con 108; Scarafía, con 101; Cabaña Leiva, con 90; Los Troncos, con 89; El Tránsito, con 69; Punta Norte, con 68; Santo Domingo, con 50; Santa Marta, con 44; Acería, con 41; Abasto, con 40; 29 de Abril III, con 23; Liceo Norte, con 20; Santa Rita II, con 16; barrio Rivadavia, con 6; y René Favaloro, con otras 6, entre otros barrios.

La magnitud de las intervenciones refleja el alcance que adquirió el programa sobre las arterias que todavía no cuentan con pavimento.

Una inversión que supera los $5.200 millones

Desde el Municipio señalaron que el programa Santa Fe Barrio ya supera los $5.200 millones de inversión, con intervenciones destinadas a mejorar la infraestructura urbana en distintos puntos de la ciudad.

El objetivo planteado por el intendente Juan Pablo Poletti es avanzar progresivamente sobre las calles de tierra y finalizar su gestión con ninguna calle de tierra en la ciudad.

En ese marco, la estrategia apunta a intervenir sobre arterias consideradas históricamente vulnerables, mediante una solución técnica que permita sostener la circulación y facilitar el ingreso de los servicios.

El estabilizado como solución para las calles de tierra

Los trabajos de estabilización permiten mejorar la superficie de las calles y generar condiciones más favorables para la circulación cotidiana.

Uno de los principales beneficios aparece durante las jornadas de lluvia, cuando las calles sin tratamiento suelen deteriorarse rápidamente y generar dificultades para vehículos, peatones y servicios públicos.

En los sectores donde ya se colocó el estabilizado pétreo, la intervención busca mantener la transitabilidad aun después de precipitaciones intensas y mejorar las condiciones generales del entorno urbano.

La Municipalidad sostiene que el programa continuará avanzando sobre distintos barrios de la capital provincial, con la meta de reducir progresivamente la cantidad de calles de tierra y mejorar la accesibilidad y la calidad de vida de los vecinos.