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Santa Fe avanza con un plan de zanjeo: ya se intervinieron más de 3.300 metros y alcanzará a 240 cuadras de cuatro barrios sin desagües

Los trabajos comenzaron en San Martín y El Tránsito, donde ya se intervinieron más de 3.300 metros de zanjas. Durante septiembre, el operativo continuará en Liceo Norte y Scarafía y prevé alcanzar unas 240 cuadras.

11 de septiembre 2026 · 19:13hs
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Plan de Zanjeo. Santa Fe inició obras para mejorar el escurrimiento de agua y reducir anegamientos en barrios sin desagües.

Plan de Zanjeo. Santa Fe inició obras para mejorar el escurrimiento de agua y reducir anegamientos en barrios sin desagües.
Avance inicial. Ya se intervinieron más de 3.300 metros de zanjas en San Martín y El Tránsito.

Avance inicial. Ya se intervinieron más de 3.300 metros de zanjas en San Martín y El Tránsito.
Próxima etapa. El operativo se extenderá a Liceo Norte y Scarafía

Próxima etapa. El operativo se extenderá a Liceo Norte y Scarafía, con una meta de 240 cuadras en septiembre.

La Municipalidad de Santa Fe puso en marcha un Plan de Zanjeo destinado a mejorar el escurrimiento del agua de lluvia y reducir los anegamientos en sectores de la ciudad que no cuentan con sistemas de desagües suficientes.

La intervención se desarrolla en el marco del programa Santa Fe Barrio y comenzó el miércoles 2 de septiembre en los barrios San Martín y El Tránsito.

Durante los primeros seis días de trabajo, los equipos municipales intervinieron 1.758 metros de zanjas en San Martín, equivalentes a unas 17 cuadras, y otros 1.560 metros en El Tránsito, correspondientes a aproximadamente 15 cuadras.

En total, ya se realizaron más de 3.300 metros de zanjeo en esta primera etapa.

El operativo continuará durante septiembre

Los trabajos continuarán a lo largo de todo septiembre hasta completar los polígonos establecidos para cada sector.

El plan contempla extender las intervenciones a los barrios Liceo Norte y Scarafía, con una proyección de alrededor de 240 cuadras intervenidas durante el primer mes.

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La iniciativa apunta especialmente a mejorar el escurrimiento ante lluvias de intensidad media y, al mismo tiempo, detectar otras necesidades de mantenimiento que puedan afectar el funcionamiento de las zanjas y cunetas.

Entre las tareas que pueden surgir durante los trabajos se encuentran la colocación de tubos, desobstrucciones, retiro de materiales y tratamiento de raíces que dificulten el paso del agua.

Una tarea que también requiere de los vecinos

Además de la intervención sobre las calles, los equipos municipales realizan un abordaje puerta a puerta con los vecinos para explicar el funcionamiento del plan y brindar recomendaciones para conservar las zanjas en condiciones.

Desde el Municipio solicitan mantener zanjas y cunetas libres de residuos, restos de poda, escombros y otros elementos que puedan obstruir el escurrimiento.

La Municipalidad remarcó que el correcto funcionamiento de estos sistemas depende tanto de las tareas de limpieza y mantenimiento como del cuidado de los propios vecinos.

Más presencia territorial

El Plan de Zanjeo forma parte de las acciones que la gestión del intendente Juan Pablo Poletti impulsa a través del programa Santa Fe Barrio, dependiente de la Secretaría General.

El objetivo es fortalecer la presencia territorial del Municipio y atender necesidades específicas de infraestructura en distintos barrios de la ciudad.

Con las intervenciones previstas durante septiembre, la Municipalidad busca mejorar las condiciones de escurrimiento y reducir el impacto del agua acumulada en sectores que históricamente presentan mayores dificultades ante las precipitaciones.

Santa Fe Plan Barrios desagüe
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