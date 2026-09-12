Santa Fe apuesta al comercio electrónico: el 86% de las ventas digitales de sus pymes llega a otras provincias

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, presentó en Mercado Libre Experience 2026 la estrategia provincial para ampliar las ventas online de comercios y pymes. También destacó las inversiones en infraestructura para reducir los costos logísticos y mejorar la competitividad del interior.

Santa Fe impulsa. La provincia presentó su estrategia para ampliar las ventas online de comercios y pymes.

El Gobierno de Santa Fe busca ampliar las oportunidades comerciales de las pequeñas y medianas empresas a través del comercio electrónico y consolidar a las plataformas digitales como una herramienta para que los productos santafesinos lleguen a consumidores de todo el país.

La estrategia fue presentada esta semana por el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini , durante su participación en Buenos Aires en el panel de diálogo federal de Mercado Libre Experience (MeliXP) 2026 , uno de los principales encuentros regionales vinculados con el comercio electrónico y la economía digital.

Durante su exposición, el funcionario destacó el alcance que ya tiene este canal para las empresas de la provincia y aportó un dato que refleja su impacto federal: el 86% de las ventas que realizan las pymes santafesinas a través de estas plataformas tiene como destino otras provincias.

“Santa Fe es la tercera economía de Argentina y tiene un rol protagónico. Nuestra provincia no especula: trabaja y produce. El 86% de lo que venden nuestras pymes a través de estas plataformas se envía a otras provincias”, afirmó Puccini.

Para el ministro, el comercio electrónico se convirtió en una herramienta que permite ampliar mercados sin que las empresas deban trasladar su actividad fuera del territorio santafesino.

“El comercio digital se convirtió en una verdadera herramienta de exportación interna, que genera empleo genuino y sostiene a la industria local”, sostuvo.

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Comercio electrónico: un sector que sigue creciendo

Puccini también repasó durante el encuentro algunos indicadores nacionales que muestran la expansión del comercio electrónico.

Según los datos presentados, las ventas online representan actualmente entre el 12% y el 14% del comercio total de Argentina, lo que, de acuerdo con el funcionario, evidencia que todavía existe un importante margen de crecimiento.

Durante el primer semestre de 2026, la facturación del sector alcanzó los $19,5 billones, con un crecimiento del 28% interanual y un total de 181,5 millones de órdenes de compra.

El ministro puso además el foco en el impacto que genera esta actividad sobre el empleo. De acuerdo con las cifras expuestas, por cada puesto de trabajo directo generado dentro del ecosistema digital se generan otros siete empleos indirectos vinculados con la cadena comercial y de servicios.

De Cañada de Gómez al mercado nacional

Durante la presentación también se expuso el caso de Muebles Mosconi, una empresa radicada en Cañada de Gómez, como ejemplo de las posibilidades que ofrece la transformación digital para las pymes del interior.

La firma atravesó un proceso de reconversión que le permitió pasar de una escala principalmente local a desarrollar una distribución de alcance federal.

Actualmente, según se explicó durante el encuentro, el 50% de sus ventas se concentra en canales digitales.

El caso fue presentado como una muestra de cómo las plataformas de comercio electrónico pueden permitir que empresas radicadas fuera de los grandes centros urbanos accedan a nuevos mercados y amplíen su volumen de ventas.

La logística, un factor clave para competir

Uno de los principales ejes planteados por Puccini fue la necesidad de reducir los costos logísticos, especialmente para las empresas radicadas en el interior provincial.

El ministro destacó las inversiones privadas destinadas a fortalecer la logística de última milla, la consolidación de nodos de distribución en la Región Centro y el despliegue de una red nacional integrada por 45 centros logísticos y más de 1.100 puntos de entrega.

Para el funcionario, mejorar esa infraestructura es fundamental para que una pyme del interior pueda competir con empresas ubicadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

“La competitividad no se declama: se construye con obras concretas. Si bajamos el costo logístico, una pyme de Cañada de Gómez, Rafaela o Venado Tuerto puede competir en igualdad de condiciones con una empresa radicada en el AMBA”, sostuvo.

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El aeropuerto de Rosario como nodo logístico

Puccini también vinculó la estrategia de digitalización de las pymes con las inversiones en infraestructura productiva realizadas por la Provincia.

En ese marco, destacó la modernización del Aeropuerto Internacional de Rosario, donde se ejecutó la repavimentación integral de sus 3.000 metros de pista y la ampliación de 10.500 metros cuadrados de la terminal.

El objetivo, según explicó, es consolidar la estación aérea como un nodo logístico multimodal y articular esa infraestructura con herramientas como Exporta Simple, para facilitar el envío de productos santafesinos hacia distintos puntos del país y también al exterior.

“Mientras la obra pública nacional se frenó, en Santa Fe decidimos invertir con recursos propios en infraestructura estratégica para la producción”, afirmó.

Y agregó: “El objetivo es consolidarlo como un nodo logístico multimodal y articularlo con herramientas como Exporta Simple, para que la producción santafesina llegue al país y al mundo directamente desde nuestro territorio”.

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Una estrategia para comercios y pequeñas industrias

La participación de Santa Fe en MeliXP 2026 forma parte de una estrategia provincial orientada a fortalecer el vínculo entre pymes, comercios de cercanía y herramientas digitales.

La iniciativa apunta a generar nuevas alternativas comerciales para las empresas en un contexto marcado por la retracción del consumo interno y las dificultades que atraviesan distintos sectores productivos.

“En un contexto económico nacional complejo, en el que el comercio y el consumo registran caídas significativas, el Gobierno de Santa Fe que encabeza Maximiliano Pullaro tiene una premisa innegociable: no cruzarse de brazos y salir a buscar oportunidades reales para el entramado productivo”, señaló Puccini.

Desde la Provincia plantean que la capacitación, la incorporación de tecnología y la mejora de la logística pueden ayudar a que más empresas se incorporen al circuito de ventas online.

“El Estado debe ser un puente”

Para el Gobierno santafesino, el desafío consiste ahora en lograr que más comercios y pequeñas industrias puedan aprovechar el crecimiento del comercio electrónico y acceder a consumidores ubicados fuera de la provincia.

“En un momento económico difícil, el Estado santafesino debe ser un puente. Acompañamos a comercios y pequeñas industrias con capacitación y logística para abrirles nuevas vidrieras en todo el país”, sostuvo el ministro.

En esa línea, Puccini planteó como objetivo que ninguna pyme quede excluida de las nuevas herramientas comerciales.

“Queremos que ninguna pyme de la provincia quede afuera de este canal y pueda seguir defendiendo el trabajo santafesino”, concluyó.

La estrategia provincial busca así combinar digitalización, capacitación, infraestructura y logística para que las empresas santafesinas puedan ampliar sus mercados y transformar el comercio electrónico en una vía concreta de crecimiento, con alcance nacional y nuevas posibilidades de inserción internacional.