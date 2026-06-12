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Emergencias en Santa Fe: el 911 demora menos de seis minutos en llegar a los casos más graves y siete a las incidencias generales

Los tiempos de respuesta del sistema de emergencias es de 5 minutos y 46 segundos para situaciones de alta prioridad. Destacan que los tiempos de respuesta del sistema de emergencias mejoraron en la ciudad de Santa Fe.

12 de junio 2026 · 18:02hs
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Emergencias en Santa Fe: el 911 demora menos de seis minutos en llegar a los casos más graves y siete a las incidencias generales

Emergencias en Santa Fe: el 911 demora menos de seis minutos en llegar a los casos más graves y siete a las incidencias generales

La vocera del Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, presentó este viernes un balance de gestión en el que destacó los resultados obtenidos en materia de seguridad durante el primer semestre de 2026. Según informó, en lo que va del año se realizaron más de 2.100 allanamientos, se concretaron más de 1.700 detenciones y se secuestraron 260 armas de fuego en distintos procedimientos desarrollados en la provincia.

Durante una conferencia de prensa, la funcionaria sostuvo que los resultados son consecuencia del trabajo de las fuerzas de seguridad y de las políticas impulsadas por la gestión provincial. “Estos son los policías que trabajan y que usan su información para generar resultados muy importantes”, afirmó.

Como ejemplo, detalló que entre el 5 y el 11 de junio se llevaron adelante 120 allanamientos, que derivaron en 111 detenidos y el secuestro de 25 armas.

Mejoras en el 911 y controles preventivos

Coudannes también resaltó los avances registrados en el sistema de emergencias 911 en la ciudad de Santa Fe. En ese sentido, indicó que actualmente los tiempos de respuesta promedian siete minutos para incidencias generales y 5 minutos y 46 segundos para situaciones de alta prioridad, es decir, aquellas que implican riesgos para la vida o los bienes.

Asimismo, informó que durante 2026 ya se realizaron más de 290.000 identificaciones de personas y 84.000 controles vehiculares en la capital provincial. A su vez, señaló que el promedio de intervenciones policiales alcanza las 77 por móvil y por hora, con picos que llegan a 81.

En relación con la lucha contra el narcomenudeo, la vocera destacó que ya fueron derribados 125 inmuebles utilizados para la venta de drogas, en el marco de la aplicación de la Ley de Microtráfico.

La detención de nueve policías en Rosario

La funcionaria también fue consultada sobre la reciente detención de nueve efectivos policiales en Rosario, en una causa impulsada a partir de una investigación desarrollada por el área de Asuntos Internos.

Al respecto, fue contundente al señalar que “el mensaje que transmitimos es que son delincuentes que utilizan el uniforme de la prestigiosa Policía de Santa Fe para cometer delitos”.

Obras asumidas por la Provincia

Durante la conferencia, Coudannes repasó además distintas obras que el Gobierno provincial lleva adelante en Rosario. Entre ellas confirmó que la restauración integral del Monumento Nacional a la Bandera será inaugurada el próximo 17 de junio a las 9.30.

La funcionaria sostuvo que se trata de una obra vinculada a la identidad de los santafesinos y remarcó que fue asumida por la Provincia luego de quedar paralizada por el Gobierno nacional.

También confirmó que el acto central por el Día de la Bandera, el próximo 20 de junio, contará con la presencia del presidente Javier Milei, y precisó que ya se están coordinando los aspectos protocolares entre Nación y Provincia.

En la misma línea, destacó la continuidad de los trabajos en la Cascada del Saladillo, una obra que fue retomada por la administración provincial tras la interrupción de los trabajos por parte del Gobierno nacional.

El puente Santa Fe-Santo Tomé y la situación sanitaria

Respecto del pedido realizado por Nación para que la Provincia intervenga en reparaciones del actual Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé, mientras avanza la construcción del nuevo viaducto, Coudannes confirmó que la solicitud existe y aseguró que la gestión provincial tiene voluntad de colaborar.

No obstante, advirtió que será necesario coordinar responsabilidades con el Gobierno nacional para avanzar de manera ordenada.

Por último, se refirió al incremento de enfermedades respiratorias registrado durante las últimas semanas y aseguró que, pese al aumento de casos, el sistema de salud provincial no se encuentra colapsado.

Además, destacó que ya se aplicaron más de 400.000 dosis de vacunas y que la cobertura se acerca al 50 % de la población objetivo, lo que contribuye a mantener una situación epidemiológica controlada.

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