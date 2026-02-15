Uno Santa Fe | Santa Fe | educación

Educación: nueva currícula, regulación de celulares y avances en lectura

El gobernador anunció cambios estructurales en la escuela primaria, la incorporación de nuevas tecnologías y destacó mejoras en los aprendizajes

15 de febrero 2026 · 12:33hs
Educación: nueva currícula, regulación de celulares y avances en lectura

En el marco de la apertura de sesiones ordinarias, el gobernador Maximiliano Pullaro dedicó un tramo central de su discurso a la política educativa, donde presentó una serie de anuncios orientados a modernizar el sistema, fortalecer la formación docente y mejorar los resultados en el aula.

Uno de los principales ejes fue la puesta en marcha de la nueva currícula de educación primaria, cuya implementación comenzará este año. Se trata de la primera reforma integral en más de tres décadas, con el objetivo de actualizar los contenidos y adaptarlos a los desafíos actuales.

Es un enorme desafío que encaramos junto a todos los que integran el sistema educativo”, expresó el mandatario al referirse al proceso de transformación.

Según explicó, la nueva propuesta incorpora mayor carga en Lengua, Idiomas y Matemática, junto con contenidos vinculados a la tecnología, la educación digital y el uso de inteligencia artificial. Además, anunció el fortalecimiento de la formación de posgrado docente, como parte de una estrategia para jerarquizar el rol de los educadores.

Regulación del uso de celulares en las escuelas

Durante su mensaje, Pullaro también confirmó que la provincia avanzará en la regulación del uso de teléfonos celulares en los establecimientos educativos, una medida que apunta a mejorar la concentración en el aula y reducir las distracciones durante el proceso de aprendizaje.

El gobernador señaló que esta política se implementará de manera progresiva y con criterios pedagógicos, en diálogo con docentes, directivos y comunidades educativas.

Mejoras en comprensión lectora

En relación con los resultados educativos, el mandatario informó que los primeros datos de la última evaluación de fluidez y comprensión lectora muestran avances significativos en comparación con 2024.

De acuerdo con los números oficiales, en el último año se registró un incremento del 23 % en la cantidad de lectores fluidos, lo que representa una mejora en uno de los indicadores considerados clave para el desempeño escolar.

Pullaro remarcó que estos resultados reflejan el impacto de las políticas implementadas y anticipó que se profundizarán las acciones para consolidar estos avances.

Un eje estratégico de gestión

El capítulo educativo ocupó un lugar destacado dentro del discurso, con una fuerte apuesta a la modernización curricular, la incorporación de nuevas tecnologías, la mejora de los aprendizajes y el acompañamiento a los docentes.

Desde el Ejecutivo provincial sostienen que estas medidas buscan construir un sistema más inclusivo, actualizado y con mejores resultados, en línea con los desafíos sociales, productivos y tecnológicos de la provincia.

educación celulares regulación
Noticias relacionadas
las claves del discurso del gobernador pullaro en la apertura de sesiones de la legislatura

Las claves del discurso del gobernador Pullaro en la apertura de sesiones de la Legislatura

pullaro abre el periodo de sesiones ordinarias de la legislatura: la seguridad en el centro del mensaje

Pullaro abre el período de sesiones ordinarias de la Legislatura: la seguridad en el centro del mensaje

[en vivo] el gobernador maximiliano pullaro abre el periodo de sesiones ordinarias en la legislatura

[EN VIVO] El gobernador Maximiliano Pullaro abre el período de sesiones ordinarias en la Legislatura

Legislatura santafesina

Santa Fe inicia sesiones con Ley Orgánica de Municipios, renovación de la Corte y reforma electoral en agenda

Lo último

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

Pullaro trazó un crudo diagnóstico: Nos toca atravesar años muy duros con una economía que no levanta

Pullaro trazó un crudo diagnóstico: "Nos toca atravesar años muy duros con una economía que no levanta"

Educación: nueva currícula, regulación de celulares y avances en lectura

Educación: nueva currícula, regulación de celulares y avances en lectura

Último Momento
Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

Pullaro trazó un crudo diagnóstico: Nos toca atravesar años muy duros con una economía que no levanta

Pullaro trazó un crudo diagnóstico: "Nos toca atravesar años muy duros con una economía que no levanta"

Educación: nueva currícula, regulación de celulares y avances en lectura

Educación: nueva currícula, regulación de celulares y avances en lectura

Pullaro anunció el fin del aporte solidario y cambios en la actualización de jubilaciones

Pullaro anunció el fin del aporte solidario y cambios en la actualización de jubilaciones

Números de figura: Rodríguez clave en el cero de Unión

Números de figura: Rodríguez clave en el cero de Unión

Ovación
Gran triunfo consiguió el Rusito Crenz en Buenos Aires

Gran triunfo consiguió el Rusito Crenz en Buenos Aires

Cinco años sin Leopoldo Luque, un campeón que el tiempo no borra

Cinco años sin Leopoldo Luque, un campeón que el tiempo no borra

Unión va por otro impacto en Córdoba ante Independiente de Oliva

Unión va por otro impacto en Córdoba ante Independiente de Oliva

Jornada negativa para los equipos santafesinos en la Liga Nacional Masculina

Jornada negativa para los equipos santafesinos en la Liga Nacional Masculina

Comenzaron los octavos de final de la Copa Federación

Comenzaron los octavos de final de la Copa Federación

Policiales
Frustraron un intento de robo en una casa en Guadalupe Oeste: cuatro menores aprehendidos

Frustraron un intento de robo en una casa en Guadalupe Oeste: cuatro menores aprehendidos

Accidente fatal en Circunvalación Oeste: murió el conductor de un auto tras chocar con un camión

Accidente fatal en Circunvalación Oeste: murió el conductor de un auto tras chocar con un camión

Puente Carretero: un hombre escaló uno de los arcos y generó un operativo de rescate que duró más de ocho horas

Puente Carretero: un hombre escaló uno de los arcos y generó un operativo de rescate que duró más de ocho horas

Escenario
Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus