Educación: nueva currícula, regulación de celulares y avances en lectura

El gobernador anunció cambios estructurales en la escuela primaria, la incorporación de nuevas tecnologías y destacó mejoras en los aprendizajes

En el marco de la apertura de sesiones ordinarias , el gobernador Maximiliano Pullaro dedicó un tramo central de su discurso a la política educativa , donde presentó una serie de anuncios orientados a modernizar el sistema, fortalecer la formación docente y mejorar los resultados en el aula.

Uno de los principales ejes fue la puesta en marcha de la nueva currícula de educación primaria , cuya implementación comenzará este año. Se trata de la primera reforma integral en más de tres décadas , con el objetivo de actualizar los contenidos y adaptarlos a los desafíos actuales.

“Es un enorme desafío que encaramos junto a todos los que integran el sistema educativo”, expresó el mandatario al referirse al proceso de transformación.

Según explicó, la nueva propuesta incorpora mayor carga en Lengua, Idiomas y Matemática, junto con contenidos vinculados a la tecnología, la educación digital y el uso de inteligencia artificial. Además, anunció el fortalecimiento de la formación de posgrado docente, como parte de una estrategia para jerarquizar el rol de los educadores.

Regulación del uso de celulares en las escuelas

Durante su mensaje, Pullaro también confirmó que la provincia avanzará en la regulación del uso de teléfonos celulares en los establecimientos educativos, una medida que apunta a mejorar la concentración en el aula y reducir las distracciones durante el proceso de aprendizaje.

El gobernador señaló que esta política se implementará de manera progresiva y con criterios pedagógicos, en diálogo con docentes, directivos y comunidades educativas.

Mejoras en comprensión lectora

En relación con los resultados educativos, el mandatario informó que los primeros datos de la última evaluación de fluidez y comprensión lectora muestran avances significativos en comparación con 2024.

De acuerdo con los números oficiales, en el último año se registró un incremento del 23 % en la cantidad de lectores fluidos, lo que representa una mejora en uno de los indicadores considerados clave para el desempeño escolar.

Pullaro remarcó que estos resultados reflejan el impacto de las políticas implementadas y anticipó que se profundizarán las acciones para consolidar estos avances.

Un eje estratégico de gestión

El capítulo educativo ocupó un lugar destacado dentro del discurso, con una fuerte apuesta a la modernización curricular, la incorporación de nuevas tecnologías, la mejora de los aprendizajes y el acompañamiento a los docentes.

Desde el Ejecutivo provincial sostienen que estas medidas buscan construir un sistema más inclusivo, actualizado y con mejores resultados, en línea con los desafíos sociales, productivos y tecnológicos de la provincia.