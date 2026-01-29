Calor persistente en Santa Fe: jueves estable y fin de semana muy caluroso

Qué nos depara el pronóstico extendido para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

El comienzo de jueves en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo despejado, y una temperatura a las 7.30 la mañana de 19.8º y se espera que la máxima alcance los 38º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se observa que el ingreso de aire relativamente frío durante la jornada de ayer y que debería mantenerse aún durante el día de hoy e inclusive gran parte de mañana viernes, mantiene las condiciones estables , con cielo despejado o con leve nubosidad durante los próximos días. Respecto a las temperaturas, se observa un suave descenso de las mínimas debido al aporte de aire frío en todos los niveles de la troposfera, pero los registros máximos se mantienen con su comportamiento en suave ascenso .

Viernes con cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos con condiciones relativamente estables a algo inestables. Temperaturas con suave tendencia en ascenso: mínima 20º y máxima 39º. Vientos leves predominando del sector este/sureste, rotando al este/noreste.

En tanto el fin de semana se espera un sábado mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones algo inestables a inestables. Temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 23º y poco cambio de las máximas, 40º. Vientos leves a moderados predominando del sector este, oscilando entre el noreste y el sureste por momentos.

Por último, domingo con cielo mayormente despejado, con nubosidad por momentos con condiciones algo inestables y temperaturas con poco cambio: mínima 24º y máxima de 39º. Vientos calmos a leves de direcciones variables, predominando del sector este.

• LEER MÁS: El SMN trazó el escenario climático en la región Litoral con el pronóstico para el primer trimestre de 2026