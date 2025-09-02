El objetivo de la jornada, fue garantizar la seguridad alimentaria y promover hábitos saludables, además de brindar las herramientas necesarias para manipular, conservar y preparar los alimentos de manera adecuada.

Capacitación en Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos para merenderos y comedores de la ciudad de Santo Tomé

La Municipalidad de Santo Tomé llevó adelante una jornada de capacitación y certificación en Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos , destinada a responsables y colaboradores de merenderos y comedores de la ciudad.

El objetivo fue garantizar la seguridad alimentaria y promover hábitos saludables , brindando a los participantes las herramientas necesarias para manipular, conservar y preparar los alimentos de manera adecuada.

Durante la actividad también se desarrollaron instancias prácticas, donde se enseñó a elaborar recetas nutritivas y accesibles, aprovechando al máximo las donaciones que reciben estas instituciones comunitarias.

Al respecto, la directora de Acción Social, Jesimiel Genolet, expresó: “es importante garantizar que los alimentos lleguen en condiciones seguras a cada familia y, al mismo tiempo, podamos promover una mejor calidad nutricional en los comedores y merenderos de la ciudad”.

curso manipulacion alimentos santo tome 2

La capacitación contó con la participación de 44 personas, quienes recibieron su correspondiente certificación al finalizar la jornada. Además, se anunció que estas instancias formativas continuarán realizándose a través de la Oficina de Auditoría y Control Alimentario, dependiente de la Dirección de Ambiente y Sostenibilidad.

De esta manera, se busca fortalecer el trabajo solidario que realizan a diario los comedores y merenderos, asegurando que cada plato servido cumpla con las normas de higiene y aporte al bienestar de las familias beneficiarias.