Capacitación en Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos para merenderos y comedores de la ciudad de Santo Tomé

El objetivo de la jornada, fue garantizar la seguridad alimentaria y promover hábitos saludables, además de brindar las herramientas necesarias para manipular, conservar y preparar los alimentos de manera adecuada.

2 de septiembre 2025 · 10:04hs
La Municipalidad de Santo Tomé llevó adelante una jornada de capacitación y certificación en Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos, destinada a responsables y colaboradores de merenderos y comedores de la ciudad.

El objetivo fue garantizar la seguridad alimentaria y promover hábitos saludables, brindando a los participantes las herramientas necesarias para manipular, conservar y preparar los alimentos de manera adecuada.

Durante la actividad también se desarrollaron instancias prácticas, donde se enseñó a elaborar recetas nutritivas y accesibles, aprovechando al máximo las donaciones que reciben estas instituciones comunitarias.

Al respecto, la directora de Acción Social, Jesimiel Genolet, expresó: “es importante garantizar que los alimentos lleguen en condiciones seguras a cada familia y, al mismo tiempo, podamos promover una mejor calidad nutricional en los comedores y merenderos de la ciudad”.

La capacitación contó con la participación de 44 personas, quienes recibieron su correspondiente certificación al finalizar la jornada. Además, se anunció que estas instancias formativas continuarán realizándose a través de la Oficina de Auditoría y Control Alimentario, dependiente de la Dirección de Ambiente y Sostenibilidad.

De esta manera, se busca fortalecer el trabajo solidario que realizan a diario los comedores y merenderos, asegurando que cada plato servido cumpla con las normas de higiene y aporte al bienestar de las familias beneficiarias.

