Cárcel de Las Flores: revelan cómo se encontró la droga e investigan quién la ingreso al penal

Asimismo, la funcionaria indicó que “aún no se determinó cómo ingresó la droga al penal. Sí entendemos que es muy positivo que se haya encontrado a través de una requisa interna del mismo Servicio Penitenciario”, y descartó que el hallazgo se debiera a una denuncia anónima. En este sentido valoró que las requisas “se realicen regularmente, no cesamos en la intervención, porque los controles son todos necesarios: los de ingreso, los permanentes en los pabellones, los de personal, los de las visitas y los internos”.

manseri.jpg

Intervención y pases a disponibilidad

En cuanto a las medidas dispuestas tras el secuestro de los más de 4 kilos de marihuana, Masneri indicó que “se dio intervención, en primera instancia, a la Justicia provincial, y por la cantidad de estupefacientes encontrados, ya que no es microtráfico, se realizó el pase a la Justicia federal, que dispuso el mismo jueves allanamientos en el resto del penal, medida que continúa vigente: los allanamientos van a durar 5 días”. Respecto de esto último, adelantó que “por ahora se han secuestrado teléfonos y algunos estupefacientes en distintas zonas, pero dado que la medida continúa en marcha, no es oportuno adelantar resultados de algo que no ha terminado”.

Por otro lado, la secretaria de Asuntos Penales informó que “hay seis celadores, todos de ese pabellón, que fueron pasados a disponibilidad. También se desplazó a toda la cúpula de esta unidad penitenciaria, son cinco personas; y determiné la intervención de la Unidad 2 de Las Flores, con 2.000 internos, quedando a cargo la cárcel del Director General de Seguridad”, Gastón Brun.

Droga enterrada en la cárcel de Las Flores.jpg

Traslados y visitas suspendidas

Además de la intervención realizada el viernes, “se empezaron a generar más medidas de seguridad -continuó Masneri-, separando el ingreso de determinados vehículos particulares, activando más cantidad de cámaras y otras instancias para estar más atentos. Y por supuesto, como este caso tuvo que ver con estupefacientes, se realiza un trabajo más exigente con los canes”.

También “se realizaron traslados de aquellos internos que pudieran tener mayor vinculación respecto al hecho, mientras la investigación sigue vigente”.

Finalmente, la funcionaria agregó que dentro de la unidad carcelaria “está trabajando Gendarmería, con apoyo del personal penitenciario en las cuestiones de seguridad; en tanto que los regímenes de visita están momentáneamente suspendidos en todo el penal mientras dure la intervención”.