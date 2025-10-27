En la ciudad, La Libertad Avanza ganó 24 de los 32 circuitos electorales y Fuerza Patria obtuvo los otros ocho

Uno Santa Fe | Santa Fe | La Libertad Avanza

La Libertad Avanza se impuso en los barrios más poblados y céntricos de Santa Fe, mientras que Fuerza Patria ganó en barrios del noroeste, oeste, suroeste y costeros de la ciudad.

27 de octubre 2025 · 00:16hs
Con el escrutinio casi completo en la ciudad de Santa Fe, La Libertad Avanza se consolidó como la fuerza más votada en gran parte de la ciudad, con porcentajes que superaron el 50% en algunos barrios. LLA se impuso en 24 de los 32 circuitos electorales de la ciudad, mientras que en los ocho restantes ganó Fuerza Patria.

Los resultados reflejan un patrón claro: La Libertad Avanza lidera los barrios más poblados y céntricos de la ciudad, mientras que Fuerza Patria se impone en sectores periféricos del noroeste, oeste, suroeste y barrios costeros. Provincias Unidas mantiene un porcentaje estable en todos los barrios, aunque sin liderar en ninguno.

Resultados por circuito electoral

En Parque Sur, la fuerza liderada por Javier Milei alcanzó el 52,81% de los votos, mientras que Fuerza Patria quedó en 20,07% y Provincias Unidas en 17,82%. En el circuito electoral Puente Colgante, LLA obtuvo 46,42%, seguido por Fuerza Patria con 22,76% y Provincias Unidas con 18,61%. Barrio Roma registró 46,51% para LLA, 25,51% para Fuerza Patria y 15,74% para Provincias Unidas, y en Parque Garay la fuerza libertaria alcanzó 46,63%, con Fuerza Patria en 23,08% y Provincias Unidas en 18,21%.

En Sgt. Cabral, LLA sumó 45,15% frente al 26,65% de Fuerza Patria y 16,25% de Provincias Unidas, mientras que en Barranquitas Este alcanzó 43,12%, con Fuerza Patria en 27,93% y Provincias Unidas en 16,37%. En Cabana Leiva, la diferencia fue más ajustada: 37,06% para LLA, 34,89% para Fuerza Patria y 15,25% para Provincias Unidas.

En Las Flores, LLA logró 41,99%, con Fuerza Patria en 30,21% y Provincias Unidas en 14,73%, mientras que en Jardín Botánico se registraron 42,72%, 29,88% y 14,43%, respectivamente. Los Hornos votó 46,24% para LLA, 26,99% para Fuerza Patria y 14,78% para Provincias Unidas.

En Guadalupe Este, LLA alcanzó un récord con 54,40% de los votos, frente a 18,69% de Fuerza Patria y 17,36% de Provincias Unidas, mientras que Guadalupe Oeste y Guadalupe Norte sumaron 45,18% y 43,76% para LLA, con Fuerza Patria en 28,40% y 27,90%, y Provincias Unidas alrededor del 14%. María Selva mostró 44,94% para LLA, 27,69% para Fuerza Patria y 14,53% para Provincias Unidas.

Dónde ganó Fuerza Patria

Fuerza Patria lideró en algunos barrios periféricos del suroeste, oeste y noroeste de la ciudad: Sta. Rosa de Lima obtuvo 42,06% para Fuerza Patria frente a 26,35% de LLA y 14,24% de Provincias Unidas; Barranquitas Oeste votó 35,96% para Fuerza Patria y 27,70% para LLA; Las Lomas registró 35,47% para Fuerza Patria y 33,53% para LLA.

Centenario marcó 37,40% para Fuerza Patria y 33,15% para LLA; El Pozo tuvo 37,89% para Fuerza Patria y 36,21% para LLA; La Guardia mostró 39,82% para Fuerza Patria y 26,29% para LLA; y Alto Verde alcanzó 49,20% para Fuerza Patria frente a 23,51% de LLA.

En barrios emblemáticos como Sgt. Bustamante, LLA volvió a imponerse con 48% frente a 24% de Fuerza Patria y 16,6% de Provincias Unidas, y en el Teatro Municipal alcanzó 51,27%, con Fuerza Patria en 19,30% y Provincias Unidas en 19,18%.

La Libertad Avanza Fuerza Patria Santa Fe
