La Libertad Avanza se impuso en Santa Fe con más del 40% de los votos: Milei gana 4 de las 9 bancas que estaban en juego

Con el 97% de las mesas escrutadas, el resultado en la provincia consolida una victoria rotunda del espacio libertario. Fuerza Patria y Provincias Unidas se reparten los escaños restantes.

La Libertad Avanza se impuso en Santa Fe con el 40% de los votos: Milei gana 4 de las 9 bancas que estaban en juego

La Provincia de Santa Fe definió su nueva representación en la Cámara de Diputados Nacionales con un resultado que confirma la irrupción y consolidación de La Libertad Avanza (LLA) como la fuerza política más votada del distrito.

Con el 97,04% de las mesas escrutadas (y un 97,21% del padrón contabilizado), la jornada electoral otorgó al partido libertario la mayor porción de las nueve bancas en juego.

La Libertad Avanza dio el batacazo en Santa Fe: Provincias Unidas reconoció la victoria libertaria

El contundente triunfo de LLA se cimentó en 664.418 votos, lo que representa un 40,73% del total de sufragios afirmativos, asegurando así 4 de las 9 bancas destinadas a la provincia.

El reparto de los 9 escaños

El segundo lugar fue ocupado por Fuerza Patria, que logró 467.397 votos (28,65%), adjudicándose 3 escaños en el reparto final.

La coalición Provincias Unidas quedó en tercer lugar con 298.992 votos (18,33%), lo que le permitió obtener las 2 bancas restantes, completando así la distribución de los 9 Diputados Nacionales por Santa Fe.

Las restantes fuerzas políticas, incluyendo al Frente Amplio por la Soberanía (3,17%) y el Frente de Izquierda (1,81%), no lograron alcanzar el piso electoral necesario para obtener representación en el Congreso.

Baja participación

El análisis de las estadísticas generales de participación revela dos datos de impacto. En primer lugar, la participación fue notablemente baja, alcanzando solo el 63,37% del padrón total, lo que significa que 1.755.747 ciudadanos acudieron a las urnas de los 2.770.425 habilitados.

En segundo lugar, se destaca el alto porcentaje de votos nulos. Si bien los votos afirmativos constituyeron el 92,90% del total válido, los votos nulos representaron un significativo 4,81%, una cifra que supera con creces el registro de votos en blanco (2,24%) y refleja un alto nivel de disconformidad o error en la emisión del sufragio.