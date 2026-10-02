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Pronóstico en Santa Fe: anuncian lluvias débiles para el sábado y temperaturas de hasta 26° el lunes

El cambio de las condiciones llegará entre la noche del viernes y la madrugada del sábado. El domingo mejorará el tiempo y el lunes la máxima alcanzará los 26°

2 de octubre 2026 · 08:08hs
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El tiempo en la ciudad de Santa Fe

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El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de este viernes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada algo nublada y con una temperatura de 13.6º a las 8 de la mañana y una máxima prevista de 22°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, el desarrollo de un sistema de baja presión sobre el océano Pacífico central, condiciona la configuración de las masas de aire en el continente y con ello genera una rápida pérdida de estabilidad en el sistema. Esta situación permite que hacía últimas horas de hoy o primeras de mañana sábado, las condiciones se inestabilicen y permitan la posibilidad de algunas lluvias débiles y dispersas en nuestra región, durante la madrugada y gran parte de la mañana, mejorando las condiciones hacia la tarde. Respecto a las temperaturas, no deberían presentar una variación muy importante, manteniéndose dentro de los rango térmicos observados durante los últimos días.

Sábado con cielo nublado a parcialmente nublado, con tendencia a despejarse hacia la tarde o tarde/noche con condiciones inestables, con tendencia a mejorar y posibles lluvias débiles y dispersas o lloviznas durante la madrugada y gran parte de la mañana. Temperaturas en ascenso de las mínimas, 14º y poco cambio de las máximas, 24º. Vientos moderados a regulares del sector noreste, cambiando a leves de direcciones variables y luego de leves a moderados del sur/sureste.

En tanto se espera un domingo mayormente despejado, con nubosidad en aumento hacia la tarde y la tarde/noche y condiciones estables a relativamente estables. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 11º y poco cambio de las máximas, 23º. Vientos leves del sector sur, cambiando a leves o moderados del este.

Por último, lunes con cielo con nubosidad variable y tendencia a despejarse hacia la tarde con condiciones estables a relativamente estables. Temperaturas en gradual ascenso: mínima 14º y máxima 26º. Vientos leves a moderados prevaleciendo del sector este, rotando al este/noreste por momentos.

• LEER MÁS: Pronóstico trimestral del SMN: Santa Fe se prepara para una primavera más lluviosa de lo normal

Santa Fe pronóstico lluvias Temperaturas
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