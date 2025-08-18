Uno Santa Fe | Santa Fe | Conicet

Carta abierta del Conicet Santa Fe alerta: cómo inciden las políticas nacionales en ciencia y universidades

Los científicos santafesinos del Conicet alertaron sobre las políticas nacionales, y pidieron a los gobiernos y a la sociedad que actúen para evitar el colapso

18 de agosto 2025 · 12:52hs
Un grupo de Investigadores Superiores del Conicet Santa Fe expresó su alarma frente a las políticas nacionales que "están llevando al sector científico y universitario a una situación de catástrofe". En una carta abierta, científicos remarcaron que el bienestar de los ciudadanos argentinos y la construcción de un país fuerte dependen de la inversión en ciencia y tecnología.

“Tal inversión es una llave maestra que permite formar recursos humanos de excelencia y generar conocimiento para mejorar procesos productivos y crear otros nuevos”, sostuvieron.

Santa Fe, un polo científico en riesgo

Los investigadores recordaron que Santa Fe fue pionera en la creación de institutos del Conicet, con hitos como el Inali en 1962, el Intec en 1975 y el Incape en 1978, instituciones que dieron impulso a desarrollos estratégicos como la Planta Piloto de Agua Pesada o la investigación petroquímica.

Actualmente, el sistema científico santafesino sostiene una estructura multidisciplinaria articulada con las universidades y con un Parque Tecnológico que constituye un pilar para la producción provincial y la generación de divisas por exportaciones.

Consecuencias del desfinanciamiento

En la carta, los firmantes señalaron que el desmantelamiento del sistema se refleja en la emigración de científicos altamente capacitados, la imposibilidad de adquirir insumos para la investigación, el freno a proyectos y la obsolescencia de los equipos tecnológicos.

Asimismo, advirtieron que el deterioro en la formación de recursos humanos pone en jaque el futuro de las universidades públicas y del sistema científico en su conjunto. “Tal escenario es incompatible con sostener una dinámica estable en la construcción de Ciencia y Tecnología en Santa Fe y en todo el país”, remarcaron.

Llamado urgente a la sociedad y a los gobiernos

Los investigadores solicitaron a los gobiernos, legisladores, al sector productivo e industrial y a toda la sociedad que incluyan en sus agendas el resguardo del sistema científico nacional.

“El costo de reconstruir lo que se pierda será mucho más alto y lento que sostener lo que hoy existe”, advirtieron, parafraseando a la Reforma Universitaria, al pedir que se evite “quedarnos con todos los dolores ocasionados por las libertades cercenadas”.

La carta fue firmada por referentes de institutos claves de la región, como Intec, Incape, Iqal, IAL, Inlain, Cimec, Ingar e Icivet, entre otros.

