Centro de Salud de Alto Verde: desde Gobierno indicaron que se regularizarán los horarios

centro salud alto verde.jpg Desde el Centro de Salud de Alto Verde "Demetrio Gómez", indicaron que no tiene personal ni condiciones sanitarias adecuadas para atender al público.

LEER MÁS: Alto Verde: el Centro de Salud cerrará por "la mala situación higiénica"

Además, desde la cartera de Salud indicaron que "el Centro de Salud Manzana 2 de Alto Verde se encuentra funcionando con horarios reducidos por diferentes motivos, entre ellos, la falta de personal por casos de Covid-19 positivos, el paro dispuesto para el día de la fecha y la licencia de trabajadores".

Finalmente, en un escueto comunicado, confirmaron que "el Centro de Salud de Alto Verde, que se encontraba abierto de 7 a 18, circunstancialmente, modificó el horario de 7 a 15.

Vale recordar que el pasado lunes, desde el Caps de Alto Verde se remitió una nota a la Región de Salud comunicando la situación de falta de personal y notificando que de no poder solucionar este problema deberían tomarse medidas en función de la mala situación higiénica del citado centro de Salud.

"De no recibir respuesta de la autoridad competente al mediodía del miércoles 13 de enero, el centro de salud de Alto Verde cerrará y no atenderá a la comunidad, dado que es imperioso en estos tiempos de pandemia contar con las medidas sanitarias pertinentes y el centro no está en condiciones", informaron.