"Checho" Basile es el nuevo presidente del Concejo: "Santa Fe necesita más capacidad de acuerdos que de discursos"

Fue elegido por sus pares por unanimidad en la sesión preparatoria que se realizó este martes. Destacaron su experiencia legislativa y de gestión y su vocación de diálogo

Este martes, el Concejo Municipal de Santa Fe fue escenario de la sesión preparatoria en la que asumieron los ocho concejales elegidos por la ciudadanía en junio de 2025. En ese marco, y con la nueva conformación del cuerpo ya en funciones, se eligieron las autoridades para el periodo 2025-2026.

Sergio “Checho” Basile fue elegido como presidente, en tanto que Silvina Cian ocupará la vicepresidencia primera, y Jorgelina Mudallel, la vicepresidencia segunda. Hubo palabras de respaldo y de valoración para todos ellos.

Antes, y con la concejala Cecilia Battistutti como presidenta provisoria, juraron los ocho ediles que se incorporan a la labor legislativa en este periodo: además de Basile, prestaron juramento María Luengo y Carolina Capovilla, los tres de UNIDOS; Ana Cantiani y Pablo Mussio, de La Libertad Avanza; Pedro Medei, de Más para Santa Fe; Jorgelina Mudallel, quien renovó su mandato por Partido Justicialista; y Gastón “Tati” Restagno, de Santa Fe en Común.

LEER MÁS: El nuevo Concejo de Santa Fe: Unidos conserva su poder, el peronismo se fortalece y los libertarios desembarcan

El discurso

Ante un recinto lleno de militancia, referentes políticos, académicos, sociales y de entidades productivas de la ciudad, el flamante presidente brindó su discurso. Así, dio los primeros lineamientos de la gestión que impulsará al frente del legislativo local, con el foco puesto en la construcción de consensos, en la articulación permanente con los vecinos y en la búsqueda de soluciones posibles, medibles y con resultados.

“Nuestra gestión no es una reinvención, sino una profundización coherente del impulso que ya veníamos dando”, dijo en el inicio. Y mencionó que “en los mandatos de Leandro González y “Chuchi” Molina abrimos las puertas de esta institución, transparentamos nuestro funcionamiento, nos acercamos a la comunidad y fortalecimos la participación ciudadana”.

Esa vocación de integración “permanece intacta, pero ahora se convierte en un paso más avanzado: traducimos esa apertura en acción concreta, articulación entre el Concejo y los vecinos. Nuestro objetivo es claro: un Concejo que reconozca la ciudad y proyecte soluciones posibles y medibles, con orientación a resultados. No estamos reescribiendo la historia: estamos comprometiéndonos con el siguiente capítulo”, aseguró.

Con el gobernador y el intendente

Más adelante, Basile puso de relieve el proyecto que encabeza el gobernador Maximiliano Pullaro porque “abre para Santa Fe una etapa singular: la de encarar transformaciones de fondo, con seriedad, con coraje y con una clara vocación por fortalecer la producción y el trabajo”. Es por eso que “desde esta presidencia, la voluntad es acompañar ese proceso con responsabilidad institucional, articulando esfuerzos y aportando desde el ámbito municipal a una agenda provincial que busca ordenar, modernizar y proyectar a la ciudad con fuerte identidad santafesina”, afirmó.

Además, resaltó que “este Concejo va a acompañar al Ejecutivo municipal de Juan Pablo Poletti, brindándole las herramientas normativas necesarias para impulsar el desarrollo económico, la innovación y la articulación con el sector privado”.

E invitó a cada concejal, de cada bloque, “a ser parte activa de esta construcción. Porque los consensos no se encuentran: se construyen. Y Santa Fe necesita hoy más capacidad de acuerdo, que capacidad de discurso”.

Apostar al desarrollo económico

Al dirigir sus primeras palabras como presidente, Basile recalcó dónde estará el foco de su gestión: “Sabemos cuál es la principal preocupación de cada familia santafesina: progresar, tener oportunidades, vivir mejor. Y sabemos también que esa mejora, no llegará desde afuera, ni depende solo del Estado”.

Dijo que cree en otra forma y que el ámbito legislativo debe asumir un rol activo para que la ciudad crezca: “marcos regulatorios claros, incentivos adecuados, ordenanzas que promuevan empleo y producción, y políticas que integren lo ambiental con lo productivo, en un propósito común y, sobre todo, con orientación a resultados”.

Y agregó que “apostar al desarrollo económico no es elegir un tema más: es elegir la dimensión que ordena al resto. Sin empleo, no hay inclusión; sin innovación, no hay competitividad; sin un Estado capaz de escuchar y acompañar proyectos, no hay desarrollo local”.

A los vecinos

También dedicó unas palabras a los vecinos y vecinas de Santa Fe: “Quiero decirles que este Concejo es su casa. Ustedes conocen los problemas, pero también tienen las mejores ideas. No queremos espectadores, queremos protagonistas. Vamos a poner en marcha espacios reales para la participación, porque cuando los vecinos y vecinas se involucran, la democracia no solo debate: produce”.

“Sepan ustedes, que este Concejo va a ser eso: un lugar donde la palabra tiene destino. Donde lo que nace en nuestros barrios, en nuestras instituciones y en nuestra gente, tiene recorrido y tiene resultado”, finalizó.

Voces de concejales

La elección de Checho Basile como presidente fue una decisión unánime. Lucas Simoniello fue el primero en mocionar y explicó sus motivos: “Es una persona que inspira confianza y con el que se puede contar siempre. Sabe como construir consensos, como conducir para avanzar y tiene un gran compromiso hace años con la ciudad de Santa Fe”.

Luego, Pedro Medei destacó la unanimidad de la decisión: “Estamos en un contexto de tanta crispación política donde parece que la división, incluso la violencia, se puso de moda. Esto habla de la enorme capacidad de diálogo del concejal Basile y también de la voluntad de todos los miembros de este nuevo Cuerpo para alcanzar consensos y construir la unidad”.

Silvina Cian también resaltó el “diálogo, la cercanía, la simplicidad, la escucha. Checho viene de una larga y comprometida militancia, conoce los barrios y tiene valores que refuerzan la democracia, con un trabajo comprometido en equipo, una gestión eficiente y transparente”.

Ana Cantiani aclaró que “defendemos la libertad, la democracia y respetamos profundamente el voto popular. Los santafesinos eligieron y determinaron cómo iba a estar conformado este Concejo, con una clara victoria por parte de Unidos, por eso entendemos que corresponde que lo presidan. Creo que Basile es la persona idónea para este cargo y ha tenido la amplitud y capacidad de diálogo para entender que nosotros somos oposición”.

Jorge Fernández apoyó la moción junto a Jorgelina Mudallel: “Comparto la necesidad de ordenar la discusión y la tensión política porque esta es una institución parlamentaria que tiene reglas que el presidente tiene que interpretar y tiene debates que el presidente tiene que dirigir y ordenar, como así también, tiene un funcionamiento donde las demandas de los vecinos y vecinas se convierten en normas. Todo esto necesita de las cualidades y experiencia que sabemos Checho tiene”.

Tati Restagno dijo que no le “cabe la menor duda de que vamos a dialogar y a discutir dentro del Concejo coordinado y liderado por el Checho Basile. Estamos ante una democracia débil, en un momento en que los distintos niveles del estado no logran resolver los problemas estructurales y cotidianos de nuestro pueblo. Por eso me parece muy importante que votemos por unanimidad”.

María Luengo aseguró que “hoy nosotros ponemos a consideración un nombre para esta posición, pero en realidad es la visión del Concejo en el que todos queremos trabajar, un Concejo de puertas abiertas. Necesitamos que la presidencia de este Cuerpo sea un faro pero también ese famoso puente que una la institucionalidad con las realidades sociales que tiene la ciudad de Santa Fe, creo que Checho representa holgadamente esto”.

Pablo Mussio aclaró que acompaña a Checho “pero este voto no es un cheque en blanco, es el inicio de una exigencia clara y constante. Si bien tenemos diferencias ideológicas profundas con el oficialismo y el color político que preside este Cuerpo reconocemos la legitimidad del proceso democrático que lo ha llevado a este lugar. Desde nuestro espacio apoyaremos las medidas que beneficien directamente al contribuyente y al progreso de Santa Fe”.

Titi Barletta manifestó su confianza en Checho: “Sé que es un hombre de consensos y soy testigo de ello. Acá somos todos servidores públicos que venimos a tratar de hacer que la vida de los santafesinos y santafesinas sea un poco más sencilla. Creo que las necesidades de los vecinos son nuestra agenda y creo que Checho junto al intendente Poletti serán el lugar donde los vecinos encuentren respuestas”.

A su turno, el concejal Nacho Laurenti remarcó “la capacidad de gestión” de Checho Basile: “Tiene la capacidad de que cada voz siga contando aquí, no solo la de los concejales sino la de cada uno de los santafesinos que nos eligieron. Más allá de las diferencias políticas entiendo que compartimos coincidencias en los valores humanos”.

Julián Martínez recordó que “con Checho compartimos muchos años de militancia y no es casualidad que él esté ante esta instancia porque ha trabajado mucho para que esto suceda. Tiene la convicción de escuchar al otro lo que tiene para aportar, en lo que se diferencia y entender que en esas conversaciones y diálogos están las respuestas y soluciones que necesitamos construir entre todos”.

Por último, Violeta Quiroz afirmó que espera que “esta unanimidad se refleje en el trabajo hacia los vecinos y vecinas de la ciudad de Santa Fe. Así debe ser, independientemente al partido que pertenezcamos; debemos trabajar con eficiencia y responsabilidad para los santafesinos y santafesinas”.