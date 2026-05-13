Sauce Viejo: la Justicia exigió el fin de los bloqueos municipales pero Asoem mantiene el paro

Un fallo judicial exige el cese inmediato de bloqueos y garantiza el libre ingreso de personal y vehículos a las dependencias municipales. El gremio Asoem asegura no haber recibido notificación y sostiene el plan de lucha de 96 horas hasta el viernes.

La Municipalidad de Sauce Viejo informó este miércoles un avance judicial en el conflicto que mantiene con el gremio Asoem . Según un comunicado oficial, la Justicia ordenó el cese inmediato de cualquier tipo de bloqueo u obstrucción en los obradores municipales y exigió garantizar el libre ingreso y egreso de personal y vehículos, con especial énfasis en la prestación de servicios esenciales para la comunidad.

El fallo prohíbe además cualquier tipo de amenaza o intimidación —física o digital— contra los empleados que decidan presentarse a trabajar.

Pese al anuncio del Ejecutivo municipal, desde la conducción de Asoem indicaron que hasta el momento no recibieron ninguna notificación oficial por parte de la Justicia. En ese marco, confirmaron que el plan de lucha de 96 horas continúa vigente y se extenderá hasta este viernes.

Las próximas instancias

El conflicto suma dos audiencias clave en los próximos días. Este jueves está prevista una reunión en la Dirección de Trabajo, donde el gremio espera la presencia del intendente Mario Papaleo, aunque manifestaron tener "pocas expectativas" sobre su asistencia.

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Por otro lado, la Municipalidad fue citada a una audiencia para el 19 de mayo en el marco de un amparo judicial presentado ante la Justicia laboral por los códigos de descuento aplicados a los trabajadores.

Lo que espera el Municipio

Desde el Ejecutivo de Sauce Viejo manifestaron que, tras el fallo, esperan que la prestación de los servicios municipales se normalice en las próximas horas. El conflicto, que afecta directamente el mantenimiento y la higiene urbana de la localidad, sigue supeditado a lo que ocurra en las mesas de negociación y a la efectiva notificación judicial a las partes involucradas.