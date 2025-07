Choferes de colectivos de Ersa, en estado de alerta por el despido de un trabajador

Los choferes de colectivos del servicio urbano de la empresa Ersa se declararon en estado de alerta tras el despido de un trabajador y advirtieron que podrían profundizar el plan de lucha si no se concreta su reincorporación .

Por el momento, la medida no afecta el servicio de las líneas 1, 2, 3, 9 y 15, aunque no se descarta que puedan registrarse inconvenientes en la jornada si no hay una respuesta favorable por parte de la compañía.