Ciclo lectivo 2026: las inscripciones presenciales se podrán realizar hasta el 13 de noviembre ✅

El Ministerio de Educación informó que sharán de manera manual como en los años anteriores y, en simultáneo, se continuará trabajando en la implementación progresiva de la inscripción digital. “

El gobierno de la provincia de Santa Fe , a través del Ministerio de Educación , informó que hasta el 13 de noviembre se podrán realizar las inscripciones manuales al ciclo lectivo 2026 para los niveles inicial, primario y secundario de establecimientos de gestión oficial y privada, que incluyen alrededor de 750 mil alumnos .

Como en años anteriores, las solicitudes se recibirán en formato papel en cada institución educativa, que será la encargada de procesar la información y efectuar las asignaciones de bancos correspondientes .

De forma simultánea, se continuará trabajando en la implementación progresiva del proceso de inscripción digital, que actualmente se encuentra en la etapa de validación de los datos de cada establecimiento escolar.

El ministro de Educación, José Goity, destacó que “esta primera etapa de validación se encuentra dentro de la política de modernización y digitalización que viene llevando adelante el gobierno de Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia”.

Además, Goity valoró el trabajo del gobierno provincial, que “con esfuerzo lograron que por primera vez en 14 años haya 185 días de clases, y eso demuestra que la educación es prioridad en la Provincia de Santa Fe y que seguiremos por ese camino”. El ministro también reconoció la labor docente: “Los aprendizajes sólo se dan con el docente y los chicos en el aula aprendiendo”.