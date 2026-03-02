Comienza el ciclo lectivo 2026 en Santa Fe, entre paro docente y pedido oficial de asistir

El Gobierno provincial ratificó la apertura de todas las escuelas este lunes 2 de marzo, pese a la medida de fuerza de Amsafé y Sadop. Pullaro pidió a las familias enviar a los chicos

Este lunes 2 de marzo comienza formalmente el ciclo lectivo 2026 en toda la provincia de Santa Fe . La jornada estará marcada por una fuerte dualidad: mientras los gremios docentes inician un plan de lucha con paro y movilización, el Ejecutivo provincial garantiza que todos los establecimientos estarán abiertos.

El gobernador Maximiliano Pullaro reforzó en las últimas horas el pedido a los padres para que lleven a sus hijos a las escuelas. Según el mandatario, la educación es la prioridad central de su gestión y el servicio educativo estará garantizado más allá de la postura sindical.

La medida de fuerza fue resuelta tras el rechazo casi unánime a la propuesta salarial de la Provincia. Los gremios Amsafé y Sadop confirmaron que la huelga se sentirá en el primer día de clases, acompañada por una movilización provincial y la posterior instalación de una "Carpa Blanca" itinerante.

A esta protesta se sumarán también los docentes universitarios, quienes adhieren al paro nacional de Conadu. El conflicto en el nivel superior responde tanto al reclamo salarial como al recorte presupuestario que denuncian los sectores académicos de parte de la Nación.

inicio clases escuela 2 Inicio del ciclo lectivo en Santa Fe José Busiemi/ UNO Santa Fe

Declaración jurada y el incentivo de Asistencia Perfecta

Para contrarrestar el alcance del paro, el Ministerio de Educación dispuso que los docentes deberán completar una declaración jurada de prestación de servicios. El trámite se realiza a través de la plataforma "Mi Legajo" entre el 2 y el 4 de marzo.

Desde la Casa Gris advirtieron que a quienes no completen este registro se les descontará el día no trabajado. Además, la presentación es requisito indispensable para conservar el beneficio de la Asistencia Perfecta, un incentivo que ha modificado la dinámica de las protestas desde 2025.

Detalles de la oferta salarial y el objetivo de 185 días

El ministro de Educación, José Goity, defendió la propuesta oficial que contempla un aumento promedio del 12,5% para el primer semestre y una recomposición del 3% por el año anterior. El Gobierno decidió liquidar estos montos por decreto tras el rechazo en la mesa paritaria.

La meta de la provincia es consolidar el estándar de 185 días de clases, un hito alcanzado el año pasado por primera vez en 14 años. Las autoridades sostienen que cada jornada escolar es vital para recuperar la regularidad pedagógica de los estudiantes.

