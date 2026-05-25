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La Marcha San Lorenzo será obligatoria en todos los actos oficiales por fechas patrias en Santa Fe

La Legislatura provincial aprobó una ley que establece la ejecución obligatoria de la histórica composición de Cayetano Silva en actos oficiales y escolares. La pieza deberá sonar en fechas clave como el 25 de Mayo, el 9 de Julio y el 17 de Agosto.

25 de mayo 2026 · 10:36hs
La Marcha “San Lorenzo” fue compuesta en 1901 por Cayetano Alberto Silva en la ciudad de Venado Tuerto y oficializada por el Ejército Argentino en 1902

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La Marcha “San Lorenzo” fue compuesta en 1901 por Cayetano Alberto Silva en la ciudad de Venado Tuerto y oficializada por el Ejército Argentino en 1902

La provincia de Santa Fe sumó una nueva disposición a su calendario cívico: a partir de ahora, en cada acto oficial realizado durante fechas patrias o conmemorativas deberá interpretarse obligatoriamente la histórica Marcha San Lorenzo. La medida fue aprobada este jueves por el Senado santafesino, que dio sanción definitiva al proyecto.

La normativa establece que la emblemática composición creada por Cayetano Silva deberá ejecutarse, reproducirse o cantarse en ceremonias oficiales y escolares vinculadas a fechas patrias como el 3 de febrero, 25 de Mayo, 9 de Julio y 17 de Agosto, entre otras jornadas conmemorativas.

Según el texto aprobado, la interpretación de la marcha se realizará al cierre de cada acto oficial, inmediatamente después de la fórmula protocolar: "Entonamos las estrofas de la Marcha San Lorenzo, compuesta en la ciudad de Venado Tuerto, de la invencible provincia de Santa Fe".

La historia de la Marcha San Lorenzo y su vínculo con Santa Fe

En los fundamentos del proyecto, los legisladores destacaron el enorme valor histórico, cultural y simbólico de la composición, considerada una de las marchas militares más reconocidas del mundo y profundamente ligada a la identidad santafesina.

La iniciativa también reconstruye la historia de su autor, Cayetano Silva, músico afrodescendiente nacido en Uruguay que desarrolló gran parte de su vida artística en territorio santafesino. Fue en Venado Tuerto, a comienzos de 1901, donde compuso la célebre obra.

“La Marcha San Lorenzo es más que un símbolo viviente del heroísmo y la historia nacional. La música logra instalar en el alma de un pueblo la memoria viva de su heroísmo”, sostiene el proyecto aprobado.

marcha de San Lorenzo letra
La Marcha “San Lorenzo” fue compuesta en 1901 por Cayetano Alberto Silva en la ciudad de Venado Tuerto y oficializada por el Ejército Argentino en 1902

La Marcha “San Lorenzo” fue compuesta en 1901 por Cayetano Alberto Silva en la ciudad de Venado Tuerto y oficializada por el Ejército Argentino en 1902

Una marcha con reconocimiento internacional

La Marcha San Lorenzo no solo tiene relevancia en Argentina, sino también reconocimiento internacional. A lo largo de la historia fue interpretada en ceremonias militares europeas y durante la coronación del rey Jorge V en Gran Bretaña.

En el país, además, trascendió el ámbito militar y llegó a nuevas generaciones a través de versiones populares, como la realizada por La Pesada del Rock and Roll durante la década del 70.

El homenaje al Combate de San Lorenzo

Desde lo histórico, la marcha rinde homenaje al Combate de San Lorenzo de 1813, encabezado por José de San Martín, considerado el bautismo de fuego del Regimiento de Granaderos a Caballo.

Para los impulsores de la ley, la incorporación obligatoria de la obra en actos oficiales y escolares permitirá fortalecer la memoria histórica, la identidad nacional y el arraigo santafesino, además de reivindicar el papel de Santa Fe en las luchas por la independencia argentina.

Con esta sanción, la provincia incorpora un nuevo símbolo sonoro a sus ceremonias institucionales: ya no será solo una fecha patria en el calendario, sino también una música que, por ley, deberá sonar en cada acto oficial.

• LEER MÁS: La Marcha "San Lorenzo" quedó a un paso de ser obligatoria en actos oficiales de Santa Fe

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