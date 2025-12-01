Científicos de UNL desarrollaron un innovador alimento con colágeno hidrolizado a base de gelatina

Es un suplemento funcional a base de gelatina formulado en el Instituto de Tecnología de Alimentos de FIQ-UNL, a solicitud de la empresa Granger S. A.

Un grupo de investigación del Instituto de Tecnología de Alimentos (ITA) de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral (FIQ-UNL) , desarrolló un producto alimenticio con colágeno hidrolizado a base de gelatina junto a la empresa rafaelina Granger S. A.

Específicamente, el contacto se realizó con el grupo de investigación liderado por Silvina R. Drago, quien se desempeña actualmente como vicedirectora del ITA y responsable del Área Cereales y Oleaginosos y de la Cátedra de Formulación de Alimentos de la FIQ-UNL. Drago lidera un grupo de investigación multidisciplinario que aborda entre otras líneas de trabajo, la formulación y el desarrollo de alimentos y suplementos funcionales con un enfoque que abarca tanto los aspectos fisicoquímicos y tecnológicos como también las propiedades nutricionales y bioactivas.

Desde la empresa, que se dedica al desarrollo, producción y comercialización de alimentos funcionales y suplementos nutricionales, se proveyeron las materias primas necesarias y desde el ITA (FIQ-UNL) se realizó la formulación y el desarrollo del producto en dos sabores diferentes. También se realizaron los ensayos de elaboración del producto y reconstitución. El producto fue sometido a un proceso de evaluación sensorial en el que intervinieron integrantes del equipo de trabajo a través de la modalidad de focus group. Además, se realizó el informe correspondiente al rotulado nutricional del producto para su posterior inserción en el mercado de consumo.

Ingredientes saludables más vitamina C

"La idea surgió pensando en una alternativa para incluir el colágeno hidrolizado a la dieta que no sea a través de su suspensión en agua, sino en forma de un alimento, que podía ser a su vez vehículo de otros ingredientes saludables. De esta manera se desarrolló un suplemento funcional con colágeno hidrolizado, fibra soluble y vitamina C en una base de gelatina, resultando un producto muy agradable sensorialmente y fácil de preparar”, sostuvo Silvina Drago.

“La posibilidad de interactuar con la empresa y transferir los conocimientos es muy importante para nosotros como investigadores y un estímulo para seguir avanzando en el conocimiento científico aplicado a la ciencia y tecnología de alimentos”, remarcó la investigadora.

Por su parte, Tomás Giuliani, graduado de la FIQ, gerente de Calidad y Desarrollo de Granger S. A., remarcó: “Encontramos en el ITA un aliado estratégico para potenciar nuestra capacidad de innovación y acelerar los lanzamientos al mercado”.

Ciencia aplicada al desarrollo de alimentos desde la UNL

El producto desarrollado junto al ITA es una premezcla para preparar un postre de gelatina funcional. Se trata de un alimento que, además de su sabor y practicidad, aporta beneficios nutricionales gracias a su formulación con colágeno hidrolizado (que contribuye a la salud de huesos, articulaciones, piel y cabello), fibra de raíz de achicoria (que mejora la salud intestinal) y vitamina C (que refuerza el sistema inmunológico y favorece la síntesis y la absorción del colágeno).

“La idea fue reversionar un postre clásico argentino, eliminando los azúcares agregados y sumando ingredientes funcionales que promueven el bienestar”, explicó Giuliani.

Este desarrollo, añadió el graduado de FIQ, “es un claro ejemplo de cómo la articulación público-privada puede generar innovación genuina y valor agregado nacional. La colaboración entre Granger y el ITA permitió combinar la experiencia científica y tecnológica del sector público con la visión emprendedora e industrial del sector privado, logrando un producto con impacto real en el mercado y en la salud de los consumidores. Este tipo de sinergias demuestra que cuando se unen el conocimiento y la iniciativa empresarial, se pueden alcanzar resultados que benefician a toda la sociedad”.

Desde Rafaela al mundo

Granger Nutrición es una pyme fundada en 2020 por tres amigos de Rafaela, Santa Fe, dedicada a la producción de suplementos nutricionales y alimentos proteicos en polvo.

Arrancaron en el living de su casa, trabajando con una proteína de huevo en polvo de sabor neutro y luego comenzaron a desarrollar otros gustos. Hoy cuentan con una cartera de 20 productos y otros 25 más en agenda. Polvos para preparar cupcakes, pancakes y omelettes proteicos, creatina, colágeno hidrolizado son algunos de los alimentos que producen, todos sin azúcar y con alto contenido de nutrientes.

“Granger nació durante la pandemia, cuando un compañero de la facultad nos ofreció comercializar un producto que había desarrollado para su tesis: una proteína de huevo hidrolizada. Era un producto innovador, especialmente diseñado para deportistas, por su rápida absorción y alto valor biológico. Vimos un gran potencial, le presentamos una propuesta y comenzamos a comercializar bajo su marca en todo el país”, explicó Tomás.

"Con el tiempo –añadió Giuliani– y a medida que crecíamos, decidimos desarrollar nuestros propios productos para no depender de un solo proveedor y así surgió Granger”.

Como ingeniero químico y apasionado por la nutrición, Tomás se enfocó desde sus inicios en el desarrollo de productos. Hoy lidera los departamentos de Investigación y Desarrollo y Calidad, con el compromiso de ofrecer alimentos y suplementos funcionales elaborados con ingredientes seguros y de la más alta calidad, que realmente mejoren la vida de las personas.