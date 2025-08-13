Cierre del Aeropuerto de Rosario: Aerolíneas Argentinas descartó mudar toda su operación a Sauce Viejo y sólo evalúa sumar refuerzos

La compañía estatal sigue los pasos de Latam y Copa, que cancelaron sus vuelos desde Rosario durante el cierre temporal del aeropuerto.

Cierre del Aeropuerto de Rosario: Aerolíneas evalúa sumar frecuencias desde Sauce Viejo sin mudar toda su operación

El cierre temporal del Aeropuerto Internacional de Rosario (AIR) para la reconstrucción de su pista generó cambios importantes en los servicios de las aerolíneas que operan desde la terminal local.

En este contexto, Aerolíneas Argentinas descartó trasladar toda su operación a Sauce Viejo , aunque evalúa reforzar vuelos desde Santa Fe .

La decisión se suma a la de otras compañías. Copa Airlines y Latam Airlines Perú ya anunciaron la cancelación de todos sus vuelos desde Rosario entre el 20 de septiembre y el 29 de diciembre de 2025.

Los pasajeros afectados podrán reprogramar su viaje, cambiar de origen o destino dentro de Argentina, o solicitar la devolución total del ticket según las condiciones de cada aerolínea.

Desde Aerolíneas Argentinas informaron que “se están realizando los análisis pertinentes para reprogramar y distribuir de la mejor forma posible a los pasajeros con salidas desde aeropuertos alternativos”. Aún no se definió la política comercial que aplicará durante el cierre.

Tanto Latam como Copa rechazaron la opción de trasladar sus vuelos a Sauce Viejo, a pesar de la propuesta del gobierno provincial.

En el caso de Copa Airlines, la compañía conectaba Rosario con Panamá los siete días de la semana, sirviendo también como escala hacia otros destinos de Centroamérica.

Tras las decisiones de estas aerolíneas, queda pendiente conocer la postura de Gol respecto a sus operaciones durante el cierre temporal del aeropuerto rosarino.