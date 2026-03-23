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Apyme Santa Fe alerta por el fuerte impacto del aumento de combustibles en la economía regional

La Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas expresó su preocupación ante el reciente incremento en los precios de los combustibles, que en la provincia promedia un 6% y ya comienza a impactar de manera directa en la producción, la logística y el consumo.

23 de marzo 2026 · 17:32hs
Apyme Santa Fe alerta por el fuerte impacto del aumento de combustibles en la economía regional

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Apyme Santa Fe alerta por el fuerte impacto del aumento de combustibles en la economía regional
Apyme Santa Fe alerta por el fuerte impacto del aumento de combustibles en la economía regional

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Apyme Santa Fe alerta por el fuerte impacto del aumento de combustibles en la economía regional

La Asociación de pequeñas y Medianas Empresas (Apyme) difundió un alerta por el fuerte impacto del aumento del combustible en la economía de la región.

Según el informe publicado este 23 de marzo, el alza está vinculada a la escalada del precio internacional del petróleo, que superó los 100 dólares por barril en medio de la crisis en Medio Oriente. Este escenario, advierten, genera un efecto inmediato en la economía regional.

Entre los principales datos relevados, Apyme destacó que en la ciudad de Santa Fe el litro de nafta súper ya supera los $1.870, mientras que el diésel premium –clave para el agro y el transporte– se ubica por encima de los $2.170.

A su vez, el transporte de carga registra un incremento del 4,4% en lo que va del año, lo que encarece el traslado de mercadería, especialmente hacia los puertos del Gran Rosario. En paralelo, los insumos industriales también sufren el impacto: los derivados del petróleo utilizados en la industria plástica acumulan subas estimadas en torno al 10%.

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Impacto en el consumo

Desde la entidad señalaron que estos aumentos no solo afectan la rentabilidad de las pymes, sino que también se trasladan a los precios finales, generando un impacto directo en la canasta básica.

“El encarecimiento logístico erosiona el poder adquisitivo de los santafesinos en un contexto donde el consumo interno ya muestra señales de retracción”, advierte el documento.

Ante este escenario, Apyme reclamó la implementación de políticas que permitan desacoplar los precios internos de la volatilidad internacional, con el objetivo de proteger el empleo, la producción y el mercado interno.

Apyme combustible economía
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