Clases, bancos y comercios: cómo funcionan este viernes no laborable

El Día de la Soberanía Nacional es el 20 de noviembre, pero el feriado se trasladó al lunes 24. Como el viernes se estableció como “día no laborable con fines turísticos”, para algunos en Argentina será un fin de semana extralargo.

Como funcionan los servicios este viernes no laborable

Este viernes 21 de noviembre fue definido como un día no laborable destinado al turismo, pensado como puente hacia el fin de semana largo que finalizará con el Día de la Soberanía Naciona l, que cae el 20 pero se trasladó al lunes 24.

El viernes fue establecido como “día no laborable con fines turísticos”. El artículo 7 de la Ley 27.399 autoriza al Poder Ejecutivo Nacional a determinar cada año hasta tres jornadas no laborables o feriados pensados para impulsar el turismo. Estos días deben ubicarse estratégicamente en lunes o viernes, tal como ocurre con el 21 de noviembre.

A diferencia de un feriado nacional —como el del lunes 24 de noviembre—, un día no laborable brinda mayor margen al empleador privado. La presencia del trabajador el viernes 21 queda a elección de cada empresa.

Si el empleado decide asistir o la empresa solicita su presencia, la normativa indica que cobrará su sueldo habitual, sin extras ni recargos: se paga como un día laboral común.

¿Hay bancos, escuelas y comercios?

Si bien en el ámbito privado estos días se toman de manera opcional y con remuneración simple, el panorama cambia para los organismos públicos y el sistema financiero. En la Administración Pública Nacional, las jornadas turísticas se consideran asueto.

En la misma línea, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) incorporó el viernes 21 de noviembre como “día no laborable con fines turísticos” dentro del calendario bancario 2025, tal como figura en las comunicaciones C99321 y C100942.

En consecuencia, aunque no se trate de un feriado nacional obligatorio, no habrá actividad administrativa, clases ni operaciones bancarias.

Por eso, cualquier trámite presencial o gestión que dependa del funcionamiento de los bancos deberá adelantarse o postergarse hasta el martes siguiente.

• LEER MÁS: Persiana arriba el viernes y abajo el lunes: el comercio definió cómo se trabajará el fin de semana largo