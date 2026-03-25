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Ruta 1: Provincia licitó el mantenimiento y modernización del sistema de semáforos entre Colastiné y Rincón

“Esta licitación es vital para dar una respuesta rápida cuando hay algún desperfecto, sin importar día y hora, en una de las rutas más transitadas de la provincia”, explicó el administrador general de Vialidad Provincial de Santa Fe, Pablo Seghezzo. Se recibieron dos ofertas.

25 de marzo 2026 · 19:23hs
Ruta 1: Provincia licitó el mantenimiento y modernización del sistema de semáforos entre Colastiné y Rincón

Ruta 1: Provincia licitó el mantenimiento y modernización del sistema de semáforos entre Colastiné y Rincón

Esta miércoles, el Gobierno Provincial que encabeza Maximiliano Pullaro, llevó a cabo una nueva licitación con el objetivo de mejorar el mantenimiento por los próximos dos años y modernizar el sistema inteligente de semaforización de la Ruta 1, entre la Ruta Nacional N° 168 y San José del Rincón, en el departamento La Capital.

La apertura de sobres tuvo lugar en las oficinas centrales de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) y contó con la presencia del administrador general, Pablo Seghezzo; y los subadministradores del norte y sur provincial, Sergio Cardozo y Benjamín Gianetti.

Tras el acto, Pablo Seghezzo señaló que “seguimos las indicaciones de nuestro gobernador Maximiliano Pullaro y nuestro ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, de garantizar la transitabilidad y mejorar la seguridad vial de todos los corredores provinciales”.

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Sistema completo de 23 intersecciones

Se trata de un sistema completo de 23 intersecciones, combinado entre semáforos vehiculares, transversales, direccionales y peatonales; con columnas en la calzada principal como así también en ambas calles colectoras, existiendo columnas simples y dobles en diversas disposiciones y combinaciones.

“Las colectoras ya están cedidas a las municipalidades de Santa Fe y Rincón, pero la traza principal sigue siendo de DPV y nos hacemos cargo con esta licitación para que lo haga una empresa con experiencia en el tema. Es mucho lo que hay que mantener: son 176 columnas, 276 luminarias de semáforo, 48 luminarias de flechas de giro y 296 luminarias de paso peatonal”, enumeró el titular de Vialidad Provincial.

En este sentido, Seghezzo aclaró que “la DPV no se encarga de mantener semáforos sino que estamos para reparar, repavimentar y hacer rutas. Por eso licitamos dos años de mantenimiento, algo que hasta el momento venía siendo por contrataciones directas cuando se tenía que intervenir y esto no daba una solución en tiempo y forma ante las incidencias. Ahora, además de poner en valor todo el sistema, estamos cubiertos por dos años para dar respuesta rápida y efectiva ante cualquier eventualidad en uno de los tramos más transitados de la provincia, sobre todo en verano”.

Plazos de los trabajos

En cuanto al proyecto licitado, contempla un plazo total de contrato por 27 meses: 3 meses para la puesta en valor y 24 meses de mantenimiento. El contratista será responsable del mantenimiento preventivo y correctivo del sistema, incluyendo inspecciones periódicas, reparación de fallas, reposición de componentes, verificación de controladores, revisión de cableados, estructuras y alineación de cabezales.

Se realizarán al menos dos recorridos semanales y controles anuales de puesta a tierra. Respecto a las reparaciones, se deberá asegurar la atención de fallas en un plazo máximo de doce horas, y ante eventos extraordinarios, realizar inspecciones dentro de las cuatro horas desde que se informó el problema. Toda intervención será controlada por el personal de Conservación de la Dirección Provincial de Vialidad.

El presupuesto oficial asciende a los 336 millones de pesos y se presentaron dos empresas: Electrónica Tacuar S.R.L que cotizó por 547 millones de pesos, y Tecnotrans S.R.L que ofertó por un monto de 691 millones de pesos.

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