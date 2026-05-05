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Cuidacoches bajo la lupa en Santa Fe: Diputados convoca a municipios para destrabar la ley provincial

La Comisión de Seguridad recibirá a funcionarios de control de ocho ciudades, entre ellas Santa Fe y Rosario. El debate oscila entre la prohibición total y el abordaje social, mientras el proyecto con media sanción del Senado sigue frenado en la Cámara Baja.

5 de mayo 2026 · 18:53hs
Cuidacoches bajo la lupa: Diputados convoca a municipios para destrabar la ley provincial

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Cuidacoches bajo la lupa: Diputados convoca a municipios para destrabar la ley provincial

La problemática de los cuidacoches, o "trapitos", vuelve al centro de la escena legislativa en Santa Fe. Este miércoles a las 13:30, la Cámara de Diputadas y Diputados abrirá sus puertas a secretarios de control de las principales ciudades de la provincia para intentar encontrar un consenso que, hasta ahora, ha sido esquivo.

El encuentro en la Sala “Miguel Lifschitz” busca nutrir el debate con las experiencias territoriales de municipios como Rosario, Santa Fe, Rafaela y Venado Tuerto, entre otros.

El escenario político en la Legislatura es complejo. Aunque el proyecto ya cuenta con el aval del Senado, en Diputados se topó con un muro de diferencias interpretativas. La discusión no solo divide a la oposición del oficialismo, sino que genera tensiones internas en cada bloque: el dilema central es si la actividad debe ser prohibida y sancionada de forma taxativa o si debe ser regulada contemplando la vulnerabilidad social de quienes la ejercen.

LEER MÁS: El Senado dio media sanción a la prohibición de cuidacoches: las claves de la ley que ahora deberá ser ratificada en Diputados

Los puntos clave del proyecto en debate

La iniciativa que analizan los legisladores busca modificar el Código de Convivencia de la provincia, introduciendo sanciones específicas para la captación de dinero por el cuidado de vehículos sin permiso oficial.

Sanciones: el proyecto contempla desde trabajos comunitarios hasta arrestos en casos de reincidencia.

Agravantes: se prevén penas más severas cuando medien actos de violencia, intimidación o cuando la actividad se desarrolle en el marco de eventos masivos (recitales, partidos de fútbol).

Foco Social: como contrapartida al enfoque punitivo, la norma propone programas de capacitación, inserción laboral y asistencia sanitaria para los cuidacoches, buscando una salida estructural a la informalidad.

Realidades distintas, una misma ley

La participación de funcionarios de ciudades como Reconquista, Villa Gobernador Gálvez, Villa Constitución y Santo Tomé no es casual. La realidad de un "trapito" en los alrededores de los estadios de Santa Fe y Rosario difiere sustancialmente de la dinámica en ciudades intermedias. Con esta reunión, la Comisión de Seguridad Pública pretende evitar una ley de "escritorio" y avanzar hacia una normativa que sea aplicable y efectiva en cada rincón del mapa santafesino.

Por ahora, la moneda está en el aire. La reunión de este miércoles será determinante para saber si la Legislatura logra destrabar el articulado y brindarle a los municipios una herramienta jurídica uniforme para gestionar el espacio público.

cuidacoches Santa Fe debate ley Diputados
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