Un informe en base a datos oficiales advierte una nueva retracción en enero, con impacto concentrado en pequeñas firmas y extendido a la mayoría de los sectores productivos.

Escenario nacional complejo: Santa Fe perdió 2.588 empresas en dos años y la caída se profundizó en el inicio de 2026

La provincia de Santa Fe continúa registrando una caída en la cantidad de empresas , según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). El relevamiento muestra que entre diciembre de 2023 y enero de 2026 se perdieron 2.588 empleadores , lo que equivale a más de tres empresas menos por día en promedio .

De acuerdo a los registros oficiales, en diciembre de 2023 había 50.729 empleadores , mientras que en diciembre de 2025 la cifra bajó a 48.316 y en enero de 2026 se redujo a 48.141 , lo que confirma la continuidad de la tendencia negativa.

El análisis surge de un informe elaborado por Juan Manuel Pusineri en base a datos de la SRT, que advierte sobre la persistencia de la retracción en el entramado productivo provincial.

Nueva caída en enero

El informe destaca que solo en enero de 2026 se registró una baja de 175 empleadores, lo que marca un inicio de año con retracción en el entramado productivo provincial.

Uno de los principales rasgos de la caída es su concentración en las firmas de menor tamaño. Según el análisis, la pérdida se explica casi en su totalidad por la desaparición de empresas con hasta 10 trabajadores, mientras que las medianas presentan variaciones menores y las grandes se mantienen relativamente estables.

Sectores afectados y factores de la caída

La retracción alcanza a la mayoría de las actividades económicas. Se observa un impacto significativo en el sector servicios —especialmente aquellos vinculados a la producción—, así como también en industria, comercio, construcción y el agro, que no queda al margen por su relación con el mercado interno.

El informe señala como uno de los factores centrales la contracción del mercado interno, vinculada a la caída del consumo y el deterioro de los ingresos, lo que golpea con mayor fuerza a las pequeñas empresas.

A esto se suma la mayor apertura de importaciones, que genera presión sobre la producción local y el comercio.

Como resultado, el documento advierte un retroceso en la cantidad de empresas y un deterioro del entramado productivo de la provincia, en un contexto donde la recuperación aún no se consolida.