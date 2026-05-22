"Tengo la esperanza de caminar otra vez": el joven santafesino que reunió $50 millones en tres días y podrá acceder al tratamiento

La exitosa campaña solidaria del santafesino Joaquín Martínez, joven santafesino de 19 años que se viralizó en redes, le permitirá acceder a una terapia especial en Córdoba con células madre para el tratamiento de su columna.

Joaquín Martínez: Joven santafesino que reunió $50 millones en tres días para un tratamiento con células madre en Córdoba.

La historia de Joaquín Martínez movilizó a toda Santa Fe y en apenas tres días logró algo que parecía imposible: reunir los 50 millones de pesos necesarios para acceder a un tratamiento médico con células madre en Córdoba que podría mejorar su calidad de vida y abrirle una nueva esperanza de recuperación.

El joven santafesino de 19 años había iniciado una campaña solidaria a través de redes sociales con un mensaje simple y contundente: “Si 50 mil personas donan mil pesos, tal vez podría volver a caminar ”. La publicación se viralizó rápidamente y comenzó a multiplicarse entre vecinos, instituciones, amigos, familiares y personas de distintos puntos del país que decidieron colaborar.

La respuesta superó todas las expectativas. En apenas tres días y medio, Joaquín alcanzó el objetivo económico necesario para iniciar el tratamiento en el Instituto IMEV de Río Cuarto, Córdoba, especializado en terapias regenerativas con células madre.

“La campaña empezó hace tres días y medio y la verdad que no esperaba nunca esta reacción tan rápido”, expresó emocionado en diálogo con UNO Santa Fe. “Sí tenía la esperanza de conseguir los 50 millones, pero la gente se portó increíble y me sorprendió para bien ”, agregó.

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Un accidente que le cambió la vida

La historia de Joaquín comenzó hace más de un año y medio, cuando sufrió un grave accidente en Santiago del Estero. Mientras disfrutaba de una jornada en una pileta, se arrojó de clavado y golpeó su cabeza contra el fondo. “Una de las vértebras se fracturó y chocó contra la médula, generando una lesión que hizo que no pueda mover ni sentir la mitad de mi cuerpo ”, relató.

Tras el accidente permaneció internado y debió atravesar complejas intervenciones quirúrgicas. Luego fue trasladado en ambulancia a la ciudad de Santa Fe, donde continuó con otra operación y un extenso proceso de rehabilitación. “Hasta el día de hoy sigo rehabilitando y esforzándome al máximo con tal de algún día encontrar una posibilidad”, contó.

Actualmente, Joaquín tiene falta de movilidad y sensibilidad desde el abdomen hacia abajo y tampoco puede mover los dedos de las manos, aunque sí conserva sensibilidad en algunas zonas. Además, explicó que debe realizar un gran esfuerzo físico incluso para mantener el equilibrio al estar sentado.

A pesar de las dificultades, nunca dejó de proyectar y buscar alternativas para seguir adelante.

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La esperanza puesta en el tratamiento

La posibilidad de acceder a esta terapia apareció luego de escuchar otro caso similar en los medios de comunicación. A partir de allí, Joaquín y su familia se contactaron con el instituto médico en Córdoba y comenzaron las evaluaciones. “El tratamiento consta de 21 días de estabilización del cuerpo para luego incorporar células madre a través de quirófano, con neurocirujano y todo”, explicó.

Aunque aclaró que los médicos no garantizan resultados, mantiene intacta la esperanza de recuperar parte de sus funciones neurológicas.

“Los médicos no te pueden prometer nada, pero sí podría mejorar mucho mi calidad de vida. Podría generar reconexiones y volver a recuperar sensibilidades”, sostuvo.

Mientras aguarda la confirmación del turno para viajar a Córdoba, Joaquín continúa con su rutina diaria de rehabilitación intensiva. Además, estudia coaching ontológico y lleva adelante un pequeño emprendimiento de venta de alfajores. Antes del accidente cursaba el segundo año de Comunicación Social, que dejó tras el crítico cambio en su vida. “Sueño todos los días con volver a caminar y poder hacer cosas que antes hacía”, dijo.

El apoyo de la comunidad santafesina

El joven destacó especialmente el acompañamiento recibido durante la campaña y se mostró profundamente agradecido por cada aporte realizado. “No me esperaba una respuesta así tan rápida. La gente realmente se portó increíble”, afirmó.

También valoró el esfuerzo colectivo en medio de una situación económica compleja. “Yo sé que la situación económica no es fácil para nadie, pero con un poquito entre todos me pudieron ayudar”, señaló.

Finalmente, dejó un mensaje de agradecimiento para toda la comunidad que hizo posible alcanzar la meta. “Esto demuestra que el argentino da siempre lo mejor en estos casos y que la unión hace la fuerza. Yo puse la cara, pero el esfuerzo lo puso cada uno de ustedes”, concluyó.