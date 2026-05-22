Uno Santa Fe | Santa Fe | joven

"Tengo la esperanza de caminar otra vez": el joven santafesino que reunió $50 millones en tres días y podrá acceder al tratamiento

La exitosa campaña solidaria del santafesino Joaquín Martínez, joven santafesino de 19 años que se viralizó en redes, le permitirá acceder a una terapia especial en Córdoba con células madre para el tratamiento de su columna.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

22 de mayo 2026 · 19:05hs
Joaquín Martínez: Joven santafesino que reunió $50 millones en tres días para un tratamiento con células madre en Córdoba.

Joaquín Martínez: Joven santafesino que reunió $50 millones en tres días para un tratamiento con células madre en Córdoba.

La historia de Joaquín Martínez movilizó a toda Santa Fe y en apenas tres días logró algo que parecía imposible: reunir los 50 millones de pesos necesarios para acceder a un tratamiento médico con células madre en Córdoba que podría mejorar su calidad de vida y abrirle una nueva esperanza de recuperación.

El joven santafesino de 19 años había iniciado una campaña solidaria a través de redes sociales con un mensaje simple y contundente: “Si 50 mil personas donan mil pesos, tal vez podría volver a caminar ”. La publicación se viralizó rápidamente y comenzó a multiplicarse entre vecinos, instituciones, amigos, familiares y personas de distintos puntos del país que decidieron colaborar.

La respuesta superó todas las expectativas. En apenas tres días y medio, Joaquín alcanzó el objetivo económico necesario para iniciar el tratamiento en el Instituto IMEV de Río Cuarto, Córdoba, especializado en terapias regenerativas con células madre.

“La campaña empezó hace tres días y medio y la verdad que no esperaba nunca esta reacción tan rápido”, expresó emocionado en diálogo con UNO Santa Fe. “Sí tenía la esperanza de conseguir los 50 millones, pero la gente se portó increíble y me sorprendió para bien ”, agregó.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de @joa.martinezz

Un accidente que le cambió la vida

La historia de Joaquín comenzó hace más de un año y medio, cuando sufrió un grave accidente en Santiago del Estero. Mientras disfrutaba de una jornada en una pileta, se arrojó de clavado y golpeó su cabeza contra el fondo. “Una de las vértebras se fracturó y chocó contra la médula, generando una lesión que hizo que no pueda mover ni sentir la mitad de mi cuerpo ”, relató.

Tras el accidente permaneció internado y debió atravesar complejas intervenciones quirúrgicas. Luego fue trasladado en ambulancia a la ciudad de Santa Fe, donde continuó con otra operación y un extenso proceso de rehabilitación. “Hasta el día de hoy sigo rehabilitando y esforzándome al máximo con tal de algún día encontrar una posibilidad”, contó.

Actualmente, Joaquín tiene falta de movilidad y sensibilidad desde el abdomen hacia abajo y tampoco puede mover los dedos de las manos, aunque sí conserva sensibilidad en algunas zonas. Además, explicó que debe realizar un gran esfuerzo físico incluso para mantener el equilibrio al estar sentado.

A pesar de las dificultades, nunca dejó de proyectar y buscar alternativas para seguir adelante.

LEER MÁS: Campaña solidaria: el pedido de Joaquín, el joven santafesino que necesita $50 millones para volver a caminar

La esperanza puesta en el tratamiento

La posibilidad de acceder a esta terapia apareció luego de escuchar otro caso similar en los medios de comunicación. A partir de allí, Joaquín y su familia se contactaron con el instituto médico en Córdoba y comenzaron las evaluaciones. “El tratamiento consta de 21 días de estabilización del cuerpo para luego incorporar células madre a través de quirófano, con neurocirujano y todo”, explicó.

Aunque aclaró que los médicos no garantizan resultados, mantiene intacta la esperanza de recuperar parte de sus funciones neurológicas.

“Los médicos no te pueden prometer nada, pero sí podría mejorar mucho mi calidad de vida. Podría generar reconexiones y volver a recuperar sensibilidades”, sostuvo.

Mientras aguarda la confirmación del turno para viajar a Córdoba, Joaquín continúa con su rutina diaria de rehabilitación intensiva. Además, estudia coaching ontológico y lleva adelante un pequeño emprendimiento de venta de alfajores. Antes del accidente cursaba el segundo año de Comunicación Social, que dejó tras el crítico cambio en su vida. “Sueño todos los días con volver a caminar y poder hacer cosas que antes hacía”, dijo.

El apoyo de la comunidad santafesina

El joven destacó especialmente el acompañamiento recibido durante la campaña y se mostró profundamente agradecido por cada aporte realizado. “No me esperaba una respuesta así tan rápida. La gente realmente se portó increíble”, afirmó.

También valoró el esfuerzo colectivo en medio de una situación económica compleja. “Yo sé que la situación económica no es fácil para nadie, pero con un poquito entre todos me pudieron ayudar”, señaló.

Finalmente, dejó un mensaje de agradecimiento para toda la comunidad que hizo posible alcanzar la meta. “Esto demuestra que el argentino da siempre lo mejor en estos casos y que la unión hace la fuerza. Yo puse la cara, pero el esfuerzo lo puso cada uno de ustedes”, concluyó.

joven Joaquín Santa Fe Esperanza columna
Noticias relacionadas
Jornada especial en la Peatonal San Martín: Este sábado se desarrolla “Modo Revolución” con actividades culturales, gastronómicas y comerciales en un evento organizado entre el Gobierno provincial, la Municipalidad de Santa Fe y la Asociación “Amigos de Calle San Martín”.

La Peatonal San Martín se viste de celeste y blanco con shows, juegos y ofertas para los santafesinos

Dengue en la ciudad: confirmaron que la presencia del vector se redujo notablemente en los barrios

Dengue en la ciudad: confirmaron que la presencia del mosquito "se redujo notablemente en los barrios"

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Santa Fe busca aspirantes con vocación de servicio.

Buscan nuevos Bomberos Voluntarios en Santa Fe: cómo anotarse y cuáles son los requisitos

La provincia le descontará el día a los docentes que participen del paro 

Más de 66 mil docentes y asistentes escolares cobrarán el incentivo de Asistencia Perfecta en Santa Fe

Lo último

Frenaron el velorio de Eduardo Villanueva para realizar la autopsia y su familia explotó: Fue un manoseo

Frenaron el velorio de Eduardo Villanueva para realizar la autopsia y su familia explotó: "Fue un manoseo"

La Peatonal San Martín se viste de celeste y blanco con shows, juegos y ofertas para los santafesinos

La Peatonal San Martín se viste de celeste y blanco con shows, juegos y ofertas para los santafesinos

Tengo fe de volver a caminar otra vez: la esperanza del joven santafesino que reunió $50 millones en tres días y podrá acceder al tratamiento

"Tengo fe de volver a caminar otra vez": la esperanza del joven santafesino que reunió $50 millones en tres días y podrá acceder al tratamiento

Último Momento
Frenaron el velorio de Eduardo Villanueva para realizar la autopsia y su familia explotó: Fue un manoseo

Frenaron el velorio de Eduardo Villanueva para realizar la autopsia y su familia explotó: "Fue un manoseo"

La Peatonal San Martín se viste de celeste y blanco con shows, juegos y ofertas para los santafesinos

La Peatonal San Martín se viste de celeste y blanco con shows, juegos y ofertas para los santafesinos

Tengo fe de volver a caminar otra vez: la esperanza del joven santafesino que reunió $50 millones en tres días y podrá acceder al tratamiento

"Tengo fe de volver a caminar otra vez": la esperanza del joven santafesino que reunió $50 millones en tres días y podrá acceder al tratamiento

Dengue en la ciudad: confirmaron que la presencia del mosquito se redujo notablemente en los barrios

Dengue en la ciudad: confirmaron que la presencia del mosquito "se redujo notablemente en los barrios"

Franco Colapinto tuvo una buena clasificación y largará 13° la Sprint del GP de Canadá

Franco Colapinto tuvo una buena clasificación y largará 13° la Sprint del GP de Canadá

Ovación
Capibaras buscará en Paraná asegurarse el boleto a las semifinales

Capibaras buscará en Paraná asegurarse el boleto a las semifinales

Kimberley disfruta un presente soñado y va por más en el básquet santafesino

Kimberley disfruta un presente soñado y va por más en el básquet santafesino

Franco Colapinto tuvo una buena clasificación y largará 13° la Sprint del GP de Canadá

Franco Colapinto tuvo una buena clasificación y largará 13° la Sprint del GP de Canadá

De Cecco, sobre el presente del vóley argentino: El lugar que ocupamos estos últimos 10 años es irreal

De Cecco, sobre el presente del vóley argentino: "El lugar que ocupamos estos últimos 10 años es irreal"

La AdC oficializó el pedido de Colón para ceder su plaza en la Liga Argentina

La AdC oficializó el pedido de Colón para ceder su plaza en la Liga Argentina

Policiales
Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Llevaban más de tres kilos de cocaína en un auto junto a dos cadetes del ISeP y fueron detenidos por Gendarmería

Llevaban más de tres kilos de cocaína en un auto junto a dos cadetes del ISeP y fueron detenidos por Gendarmería

Escenario
Piti Fernandez en Santa Fe

Piti Fernandez en Santa Fe

Roxband llega a Santa Fe con su nuevo espectáculo Las canciones de Roxette como nunca lo escuchaste

Roxband llega a Santa Fe con su nuevo espectáculo "Las canciones de Roxette como nunca lo escuchaste"

Descubrí Peek el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Descubrí "Peek" el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Dante regresa a Tribus presentando Día 3, su último disco

Dante regresa a Tribus presentando "Día 3", su último disco

Jueves de Letras: comunidad, lectura y participación

Jueves de Letras: comunidad, lectura y participación