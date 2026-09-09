La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este miércoles 9 de septiembre en SANTA FE y SANTA ROSA de CALCHINES
Cortes programados por EPE para este miércoles
Cortes programados para este miércoles 9 de septiembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santa Rosa de Calchines
SANTA FE
• 8 a 12:
- Lamadrid, Alberti, Estrada y Javier de la Rosa
Reemplazo de Conductores
- RN 168, Carlota Soria, De la Salle y Callejón 3
Trabajo solicitado por Terceros
• 9 a 13:
- Diagonal Pedro de Mendoza, Hugo Wast, Doctor Gollán y Cafferata
Reemplazo de conductores
- avenida Peñaloza, Diagonal Santa Fe, Ruperta Godoy y Lavaisse
Reemplazo de Conductores
• 13 a 14:
- bulevar Pellegrini, entre San Lorenzo y Francia
- Pasaje Lassaga, entre bulevar Pellegrini y Cándido Pujato
Mantenimiento de Subestación
• 14.30 a 17.30: Por Colectora de AP01 Rosario-Santa Fe, entre Peaje y Aeropuerto Sauce Viejo
Trabajo solicitado por Terceros
SANTA ROSA DE CALCHINES
• 9 a 13: Uruguay, San Antonio, Fray Antonio Rossi y Urquiza
Reemplazo de Conductores
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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