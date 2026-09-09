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Cortes programados por EPE para este miércoles

Cortes programados para este miércoles 9 de septiembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santa Rosa de Calchines

9 de septiembre 2026 · 06:59hs
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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este miércoles 9 de septiembre en SANTA FE y SANTA ROSA de CALCHINES

SANTA FE

• 8 a 12:

- Lamadrid, Alberti, Estrada y Javier de la Rosa

Reemplazo de Conductores

- RN 168, Carlota Soria, De la Salle y Callejón 3

Trabajo solicitado por Terceros

• 9 a 13:

- Diagonal Pedro de Mendoza, Hugo Wast, Doctor Gollán y Cafferata

Reemplazo de conductores

- avenida Peñaloza, Diagonal Santa Fe, Ruperta Godoy y Lavaisse

Reemplazo de Conductores

• 13 a 14:

- bulevar Pellegrini, entre San Lorenzo y Francia

- Pasaje Lassaga, entre bulevar Pellegrini y Cándido Pujato

Mantenimiento de Subestación

• 14.30 a 17.30: Por Colectora de AP01 Rosario-Santa Fe, entre Peaje y Aeropuerto Sauce Viejo

Trabajo solicitado por Terceros

SANTA ROSA DE CALCHINES

• 9 a 13: Uruguay, San Antonio, Fray Antonio Rossi y Urquiza

Reemplazo de Conductores

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE cortes Santa Fe Santa Rosa de Calchines
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