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Pronóstico en Santa Fe: suben las temperaturas, llegan posibles lluvias y después vuelve el frío

El ascenso térmico se extenderá hasta el jueves, con una máxima de 24°. El viernes podría haber lloviznas y lluvias débiles, mientras que el sábado comenzará con cielo despejado y una mínima de apenas 7°

9 de septiembre 2026 · 07:28hs
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El tiempo en la ciudad de Santa Fe

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El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de este miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con una cubierta, fresca y con una temperatura de 13.5º y una térmica de 12.4º a las 7.30 de la mañana y una máxima prevista de 23°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, si bien las condiciones se mantienen estables, debido a la configuración de las masas de aire aportantes a la región, se observa la pérdida gradual de estabilidad acompañando el ascenso de las temperaturas. Esta situación genera que las jornadas se mantengan oscilando entre mayormente soleadas a parcial nubladas, hasta por lo menos el día viernes donde se espera que se maximice el ingreso de la masa de aire frío y con ello se tenga alguna probabilidad de lluvias débiles y dispersas o lloviznas, para luego mejorar hacia el día sábado con tendencia en descenso de los registros térmicos.

Jueves con cielo con nubosidad variable y algunos mejoramientos temporales con condiciones relativamente estables a algo inestables. Temperaturas con poco cambio y suave tendencia en ascenso: mínima 10º y máxima 24º. Vientos leves del sector este/sureste, rotando al sureste e incrementando su intensidad a lo largo de la jornada.

En tanto para el viernes se espera cielo con nubosidad variable y algunos mejoramientos temporales. Condiciones algo inestables a relativamente estables con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas o lloviznas durante la jornada. Temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 13º y descenso de las máximas, 20º. Vientos leves a moderados del sector sur/sureste, incrementando su intensidad a regulares por momentos.

Por último se espera que el fin de semana comienza con un sábado con cielo despejado, o con leve nubosidad con condiciones estables y alguna posibilidad posibilidad de bancos de nieblas o neblinas matinales, sobre todo en zonas rurales o de islas. Temperaturas en descenso de las mínimas, 7 º y poco cambio de las máximas, 19º. Vientos leves a moderados del sector sureste, rotando al este/sureste por momentos.

• LEER MÁS: Pronóstico trimestral del SMN: Santa Fe se prepara para una primavera más lluviosa de lo normal

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