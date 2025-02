Comenzarán a compactar los autos y motos retenidos hace más de seis meses en el Corralón Municipal

Santa Fe, un infierno: la sensación térmica superó los 45 grados y el calor extremo no da tregua

moto corralon compactacion.jpg Motos retenidas en el Corralón Municipal.

En marzo comienza la compactación

Se trata de los autos y motos que están retenidos desde hace más de seis meses. Paralelamente, se va a trabajar en la recuperación de los autos que están abandonados en la vía pública para poder liberar el espacio para evitar contaminación y hechos de inseguridad. En esta primera instancia se compactarán, en el mes de marzo, unas 400 motos.

Este proceder, el cual está amparado en las disposiciones establecidas en la Ley Provincial n°11.856. Las mismas unidades fueron retenidas por personal de inspección de la Dirección General de Tránsito y por agentes policiales conforme al Decreto 460/22 del Gobierno Provincial.

auto corralon municipal compactacion.jpg Autos retenidos en el Corralón Municipal.

Convenio entre provincia y municipio

En ese sentido, el convenio de colaboración recíproca busca lograr, mediante los mecanismos previstos por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), aportar una solución a la Municipalidad respecto de dichas unidades, a través de sus mecanismos de descontaminación, desguace, compactación o subasta pública.

Luego de rubricar el convenio, el intendente Poletti indicó: “Esta iniciativa posibilita que aquellos vehículos que no están en condiciones legales de circulación se saquen de la calle, luego de llevar a cabo los trámites administrativos necesarios. Es necesario generar espacio en el corralón para poder seguir ordenando la ciudad y que aquellos vehículos que no estén en condiciones de circular no ponga en riesgo a los ciudadanos que tienen todo en regla”.

Por su parte, el secretario de la Aprad, Matías Figueroa Escauriza, agregó: “Nosotros lo que hacemos es colaborar con la Municipalidad de Santa Fe en todo este reordenamiento que estamos haciendo en todos los depósitos de la provincia. La idea es generar más espacio en el Corralón Municipal y lo que esté en condiciones de ser compactado, lo vamos a llevar en tandas a la compactación que está en marcha en el ex frigorífico municipal, para poder controlar mejor la calle”.